2019-09-18T16:38:43+03:00
Кострома

В Костроме с 19 сентября стартует отопительный сезон

В первую очередь тепло дадут в учреждения соцсферы, а затем в жилые дома
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В жилые дома тепло начнут подавать с 23 сентября.В жилые дома тепло начнут подавать с 23 сентября.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Костроме стартует отопительный сезон. Такое решение принято на заседании штаба по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период при главе администрации города.

В первую очередь батареи начнут нагреваться в учреждениях соцсферы – детских садах, школах, поликлиниках, больницах и других. Туда подача тепло начнется уже с 19 сентября. А с 23 сентября отопление начнут включать в жилых домах.

- Пуск тепла всем потребителям осуществляется поэтапно, согласно графику, в зависимости от этажности зданий. Такой порядок установлен, прежде всего, правилами и нормами технической эксплуатации тепловых сетей, - пояснили в пресс-службе администрации Костромы.

Тем, у кого батареи не нагреются предлагают звонить в управляющие организации, а также в Информационную службу ЖКХ по телефону: (4942)39-04-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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