2019-09-16T21:04:54+03:00
Иваново

Поздно спохватились: родители просмотрели прыжок дочери с 10 этажа

В Иванове следователи проверяют версию самоубийства разбившейся 18-летней девушки
Роман РЫЖИКОВ
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Когда родители выбежали на балкон, их дочь уже была на землеКогда родители выбежали на балкон, их дочь уже была на землеФото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресенье, 15 сентября, в Иваново произошла трагедия. Из балкона многоэтажки на улице Шубиных выпала 18-летняя девушка. Упав с высоты 10 этажа, она скончалась до приезда бригады скорой помощи.

По предварительным данным, девушка находилась дома не одна. В соседней комнате были ее родители. Они спохватились, что дочери долго нет, а когда вышли на балкон, было уже поздно…

Одна из версий, которую рассматривают следователи – девушка пошла на страшный шаг самостоятельно.

Отметим, это не единственный случай, произошедший в Иванове за выходные. В субботу стало известно, что из окна четвертого этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенок был госпитализирован с травмами

ИСТОЧНИК KP.RU

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