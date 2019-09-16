Поздно спохватились: родители просмотрели прыжок дочери с 10 этажа

В воскресенье, 15 сентября, в Иваново произошла трагедия. Из балкона многоэтажки на улице Шубиных выпала 18-летняя девушка. Упав с высоты 10 этажа, она скончалась до приезда бригады скорой помощи.

По предварительным данным, девушка находилась дома не одна. В соседней комнате были ее родители. Они спохватились, что дочери долго нет, а когда вышли на балкон, было уже поздно…

Одна из версий, которую рассматривают следователи – девушка пошла на страшный шаг самостоятельно.

Отметим, это не единственный случай, произошедший в Иванове за выходные. В субботу стало известно, что из окна четвертого этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенок был госпитализирован с травмами