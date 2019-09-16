2019-09-16T17:50:01+03:00
Кострома

Восьмилетний мальчик погиб в аварии в Костроме

Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: ГИБДД по Костромской области.Фото: ГИБДД по Костромской области.
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Трагедией закончилось столкновение двух машин в Костроме в ночь на 15 сентября. По предварительным данным, в 21 час 45 минут на улице Костромской водитель автомобиля Тоyota Corolla не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В этот момент там проезжала машина «Лада XRAY», за рулем которой находился житель Мурманской области.

- В результате ДТП 8-летний мальчик, который ехал в «Ладе» погиб. Водители обеих машин, а также пассажирка «Лады» получили травмы. С места ДТП их увезли в больницу, - рассказали в Госавтоинспекции Костромской области.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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