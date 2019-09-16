Восьмилетний мальчик погиб в аварии в Костроме

Трагедией закончилось столкновение двух машин в Костроме в ночь на 15 сентября. По предварительным данным, в 21 час 45 минут на улице Костромской водитель автомобиля Тоyota Corolla не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В этот момент там проезжала машина «Лада XRAY», за рулем которой находился житель Мурманской области.

- В результате ДТП 8-летний мальчик, который ехал в «Ладе» погиб. Водители обеих машин, а также пассажирка «Лады» получили травмы. С места ДТП их увезли в больницу, - рассказали в Госавтоинспекции Костромской области.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы.