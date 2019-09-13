Часть платы костромичей за коммунальные услуги возьмут на себя власти города

Для жителей Костромы предусмотрены меры социальной поддержки для недопущения роста платы за коммунальные услуги свыше установленного предельного индекса в 2%. Как пояснили городские власти, в связи с заключением концессионного соглашения с «ТГК-2» с 1 августа в Костроме установили единый тариф на тепловую энергию в размере 2042 рубля за 1 Гкал. Из-за этого у горожан, которые получали тепло от МУП «Городские сети», тариф снизился на 7%, а у жителей, и раньше обслуживавшихся ТГК-2, тариф вырос на 13%.

- Чтобы не допустить роста платы граждан сверх установленного предельно индекса, эти затраты компенсирует бюджет города, - сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства.

Обращение жителей за предоставлением мер социальной поддержки не требуется. Расчет роста платы осуществляется автоматически. Он считается в совокупности по всем коммунальным услугам: холодное и горячее водоснабжение, электроэнергия, водоотведение, отопление. Если общий рост платы превысит 2%, жителям будет предоставлена мера социальной поддержки.

Льготу пропишут в квитанции как скидку скидки в графе «МСП» по строке «отопление» либо «подогрев ГВС» в месяце, следующем за расчетным. То есть меры соцподдержки за август будут отражены в квитанциях за сентябрь.