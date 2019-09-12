В Костромской области ждут свиной и гонконгский грипп

По прогнозам Роспотребнадзора, предстоящей зимой в Костромской области будут циркулировать три вида гриппа А (H1N1), известный как «свиной», А (H3N2) – «гонконгский» и В. Самым эффективным методом защиты от осложнений, которыми опасен грипп, является вакцинация.

Прививочная кампания в регионе уже началась. В этом году в область уже поступило 38 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для детей и 68 тысяч доз вакцины «Флю-М» для взрослых, не достигших возраста 60 лет. Это примерно 43% годовой потребности. Вакцина «Совигрипп» для людей старше 60 лет поступит в область в ближайшее время.

В первую очередь будут прививаться люди, находящиеся в «группе риска»: медицинские работники, работники сферы образования, транспорта, коммунальной сферы, лица старше 60 лет, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Костромской области, в предыдущие годы вакцинация показала высокую эффективность. Если в 2012 году прививалось лишь 16% населения области, то в 2018 - 45%.

Медики видят результат вакцинации: в прошлом году заболеваемость гриппом снизилась по сравнению с 2017 годом на 40%, фиксируется уменьшение количества серьезных осложнений. Всем, кто хочет защититься от опасного недуга, сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Прививка будет защищать 8-10 месяцев.