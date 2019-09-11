2019-09-11T17:46:04+03:00
Кострома

В Костроме фонарный столб раздавил машину ярославского бизнесмена

Только чудом владелец иномарки остался жив
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На машину в Костроме упал фонарный столб. Фото: Владимир Семенченко в группе "ДТП Кострома"/vk.comНа машину в Костроме упал фонарный столб. Фото: Владимир Семенченко в группе "ДТП Кострома"/vk.com
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Необычное происшествие случилось 10 сентября в Костроме у музея деревянного зодчества. Здесь фонарный столб упал на припаркованный автомобиль.

По предварительной информации, столб уронил грузовой автомобиль. Водитель КАМАЗа привез щебенку на соседнюю площадку, выгрузил ее, а кузов по какой-то причине не опустил. Так и поехал. В итоге задел провода, и те потянули за собой фонарь.

По предварительной информации, причиной ЧП стал грузовик с поднятым кузовом. Фото: Владимир Семенченко в группе "ДТП Кострома"/vk.com

По предварительной информации, причиной ЧП стал грузовик с поднятым кузовом. Фото: Владимир Семенченко в группе "ДТП Кострома"/vk.com

Удар пришелся на багажник автомобиля «Ford Focus». Сообщается, что пострадавшая машина принадлежит ярославскому бизнесмену. Сам мужчина в этот момент как раз вышел из музея и сел на водительское сиденье. Только чудо спасло его от неминуемой гибели.

Теперь власти Костромы собираются подать иск к владельцу грузовика за порчу городского имущества. Вероятно, возмещения ущерба потребует и владелец поврежденной иномарки.

Теперь машине предстоит серьезный ремонт. Фото: Владимир Семенченко в группе "ДТП Кострома"/vk.com

Теперь машине предстоит серьезный ремонт. Фото: Владимир Семенченко в группе "ДТП Кострома"/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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