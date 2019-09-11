2019-09-11T16:47:13+03:00
Происшествия

Новое мобильное приложение ворует деньги ярославцев

Количество пострадавших от кибер-мошенников растет с каждым часом
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Мошенники убеждают ярославцев установить приложение на мобильный телефон и с помощью него воруют деньги.Мошенники убеждают ярославцев установить приложение на мобильный телефон и с помощью него воруют деньги.Фото: Кирилл ЛОМАКИН
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В Ярославле появилось новое мошенничество. Если раньше аферисты звонили людям под видом сотрудников банка и предлагали сообщить пин-код от карты, то теперь мошенники от лица тех же самых банков убеждают установить приложение на мобильный, с помощью которого потом снимают деньги со счетов жертвы.

В ярославской полиции сообщили о большом количестве пострадавших от аферистов. Только с 3 по 9 сентября в органы внутренних дел обратились восемь человек, лишившихся денег указанным способом.

- Во всех случаях потерпевшим звонили неизвестные люди, представлялись сотрудниками банка, убеждали граждан в том, что с их банковской карты неизвестные пытались списать средства. Под предлогом предотвращения списания денег мошенники предлагали установить на мобильный телефон специальные приложения. Выполнив указанное действие, граждане лишались своих средств. Суммы ущерба – от 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На удочку аферистов попадаются самые разные люди. К примеру, из 8 человек, которые обратились в полицию за последние дни, пенсионерка, диспетчер, медработник, водитель. Есть даже ведущий программист одной из компаний, который лишился 165 тысяч рублей.

По всем заявлениям полиция проводит проверки, возбуждены уголовные дела.

В УМВД по Ярославской области еще раз напомнили, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам с предложением установить на телефон какое-либо приложение. В случае, если вам поступил такой звонок – немедленно прекратите разговор, не выполняйте действий с банковской картой, телефоном по указаниям третьих лиц, кем бы они не представились, не переходите по ссылкам, которые приходят в сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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