Неприметная уборщица и ее парень оказались наркодиллерами в бегах

Костромские полицейские разыскали скрывавшуюся более полутора лет парочку преступников. Девушка и парень обвиняются в хранении и распространении наркотиков. Их задержали и должны были судить еще в 2017 году. Но накануне суда парочка сбежала. В декабре 2017 года их объявили в розыск, но результатов долгое время не было.

- Поиском беглецов занимались правоохранители всей страны. Как оказалось, пара скрывалась в соседней Ивановской области. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области вместе с коллегами из УМВД России по Ивановской области провели комплекс мероприятий, в результате которого задержали злоумышленников, - рассказали в УМВД по Костромской области.

Чтобы не привлекать внимания к своим персонам, девушка трудилась неприметной уборщицей, молодой человек работал в сфере обслуживания. Кроме того, мать одного из злоумышленников, которая сейчас живет за границей, постоянно пересылала парочке деньги.

Сейчас оба обвиняемых доставлены в Кострому и заключены под стражу. До заседания суда они будут содержаться в следственном изоляторе.