Шел в одних носках: в Костроме объявилась мама потерявшегося 3-летнего малыша

В Костроме в ночь на 9 сентября в полицию поступило сообщение о маленьком мальчике, который в два часа ночи был на улице совсем один. Малыш шел по улице П. Щербины в одних носках, сильно замерз. На место срочно выехал наряд, ребенка подобрали и доставили в областную детскую больницу.

- Мальчику примерно три года. Говорит, что его зовут Ваней, - сообщили в УМВД по Костромской области.

Полицейские и волонтеры начали разыскивать родных ребенка. Но около полудня в дежурную часть отдела полиции №2 позвонила сама мать малыша.

Вечером 8 сентября мы с сыном принесли ужин на работу бывшему мужу. Решили остаться у него переночевать. Я проснулась в 7 утра и увидела, что ребенка нигде нет, - рассказала взволнованная женщина полицейским.

После нескольких часов самостоятельных безрезультатных поисков она обратилась к правоохранителям. К счастью, история закончилась воссоединением семьи. Но потеря ребенка для мамы не пройдет даром.

- В отношении женщины составлен административный протокол, семью поставили на учет в ПДН, -рассказали в УМВД.

В ближайшее время полицейские проверят, в каких условиях живет малыш и передадут эту информацию в комиссией по делам несовершеннолетних.