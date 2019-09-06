В Ярославле ждут свиной и гонконгский грипп

С началом осени ярославцы чаще начинают кашлять и чихать. Как правило, уже в октябре начинается явный рост заболеваемости ОРВИ.

БОЛЕТЬ ОРВИ НАЧНЕМ С ОКТЯБРЯ, А ГРИППОМ - С ЯНВАРЯ

- Подъем совпадает с периодом понижения температуры воздуха, ухудшением параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях формированием детских коллективов, - пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.

А в январе уже появляются первые случаи гриппа. Эпидемиологических порогов заболеваемость ОРВИ и гриппом, как правило, достигает в феврале.

- Эпидемические подъемы последних лет менее интенсивны, что связано с увеличением охвата вакцинацией против гриппа населения региона, - добавили в Роспотребнадзоре.

Этой зимой в Ярославской области ждут три вида гриппа – «свиной» (А H1N1), «гонконгский» (А H3N2) и В. Антигены против этих штаммов включены в вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», которые поступили в Ярославскую область.

В ГРУППЕ РИСКА - ДЕТИ И ПЕНСИОНЕРЫ

Прививочная кампания в регионе уже началась. По данным правительства региона, в этом году вакционопрофилактикой планируется охватить более 600 тысяч жителей, в том числе 110 тысяч детей.

– Чтобы иммунитет успел сформироваться, сделать прививку необходимо до начала сезонного подъема заболеваемости, – отметила и. о. начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Любовь Лебедева.

В департаменте отметили, что в группе риска по развитию осложнений после гриппа дети до 2 лет, беременные женщины, люди старше 65 лет, а также страдающие диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких и другими тяжелыми хроническими недугами. Этим категориям врачи рекомендуют задуматься о профилактике в первую очередь.

ГДЕ СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПРИВИВКУ

Прививку все желающие могут сделать совершенно бесплатно в своих поликлиниках, пройдя предварительный осмотр у терапевта или педиатра, а также в медицинских центрах, имеющих лицензию на вакцинопрофилактику. Кроме того, мобильные бригады медиков будут выезжать в детские сады, школы, на предприятия.