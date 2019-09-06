Костромичи меньше всех в ЦФО страдают от алкоголя

Костромичи почти перестали травиться алкоголем. Об этом свидетельствует статистика из реестра ЗАГСов, опубликованная федеральным Центром разработки национальной алкогольной продукции. За январь-июль этого года в регионе всего четыре человека случайно насмерть отравились спиртным и еще по шести случаям отмечено, что отравление было с неопределенными намерениями.

- Это случаи, когда точно не установлено, случайно отравился человек или нет. Например, его могли намеренно отравить, - рассказал руководитель Центр разработки национальной алкогольной продукции Павел Шапкин.

В сумме эти показатели оказались ниже, чем в других регионах ЦФО. И меньше, чем в самой Костромской области за тот же период год назад, когда количество случайно отравившихся было 55 человек, а отравившихся с неопределенными намерениями – 15 человек.