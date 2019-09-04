Ученые нашли следы массовой резни в Ярославле в 1238 году

Ученые из Института археологии РАН и МФТИ обнаружили останки ярославцев, убитых еще в 1238 году. Массовое захоронение было обнаружено во время раскопок на территории древней усадьбы недалеко от современного стадиона «Спартаковец». В могиле находилось 15 тел.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ЗАКОПАЛИ БЕЗ ОБРЯДА

Ученые уверены, что погибшие были жертвами захвата Ярославля армией Батыя.

- Многие из погребенных имели признаки насильственной смерти - на костях были обнаружены травмы, нанесенные колющими и рубящими предметами, без признаков заживления, - сообщили археологи.

На скелетах нашли рубленые раны. Фото: archaeolog.ru

Люди находились в неглубокой яме, расположенной во дворе богатого деревянного дома, который сгорел во время штурма города. На территории усадьбы нашли множество артефактов, указывающих на то, что ее владельцами были горожане высокого статуса. Ученые заметили, что погребение совершили с нарушением многих норм того времени, без соблюдения обряда. Мужчины, женщины и дети лежали в разных позах, часть тел сильно разложилась к моменту погребения. Все это указывало на то, что захоронение было санитарным — тела просто закопали в яме. По тому, в какой стадии развития находились личинкам мух, найденных в трупах, установили, что земле их предали в конце мая – начале июня.

- Получены очень точные данные, позволяющие определить время захоронения. Эти люди были убиты, довольно долго лежали в снегу, в апреле-мае на останках начали размножаться мухи, и в конце мая — начале июня тела закопали в яме рядом с усадьбой, где, вероятно, они жили, — отметила руководитель раскопок в Ярославле, заместитель директора ИА РАН Ася Энговатова.

«ГОРОД УТОНУЛ В КРОВИ»

Результаты раскопок проливают свет на то, что реально происходило в Ярославле во времена нашествия Батыя. В летописях город лишь упоминается среди других городов, разоренных войсками хана во время его похода на земли Владимиро-Суздальского княжества в начале XIII века.

Могила, помеченная номером 76, находилась рядом с нынешним стадионом "Спартаковец". Фото: archaeolog.ru

- Реальные масштабы трагедии открылись совсем недавно, когда в 2005 году начались охранные раскопки перед восстановлением Успенского собора, построенного в начале XIII века и взорванного в 1937 году. Менее чем за пять лет в Ярославле, о разгроме которого ничего не говорилось в летописях, было найдено самое большое число могил — 9 массовых погребений и более 300 захоронений людей, умерших насильственной смертью. Предыдущие исследования позволили восстановить детальную картину гибели города и доказали, что эти люди погибли в результате разорения города войсками Батыя в феврале 1238 года, - отмечает Ася Энговатова. - Нашествие Батыя было величайшей трагедией для всей страны, несопоставимой с другими событиями по жестокости и разрушению — не случайно оно оказалось одним из немногих событий, получивших отражение в русском фольклоре. И теперь, зная, что происходило в этих городах, мы понимаем, что летописные метафоры – «город утонул в крови» – почти соответствовали действительности. В некоторых публикациях последних 10–15 лет выказывалась точка зрения, что вхождение в Орду было почти мирным, почти добровольным и не было никаких особых зверств. Но сейчас очевидно, что это не так.

БАБУШКА, МАТЬ И ВНУК - В ОДНОЙ МОГИЛЕ

Кстати, генетический анализ показал, что трое из погибших были членами одной семьи - бабушка старше 55 лет, ее дочь 30-40 лет и внук — молодой мужчина около 20 лет. Еще один представитель этой семьи, родственник по женской линии, был погребен в соседнем коллективном захоронении. Интересно, что антропологи подозревают в этой семье были близкородственные браки, так как у умерших нашли указывающие на это патологии. Кроме того, у всех родственников зубы оказались сильно повреждены кариесом - видимо, система питания у этих людей содержала много меда и сахара.

- Мы смогли воссоздать не только общую картину гибели города в 1238 году, но и увидеть трагедию отдельной семьи, — отмечают ученые.