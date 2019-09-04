2019-09-04T12:01:17+03:00
Общество

В Рыбинске молодоженам вместо цветов подарили корм для собак и кошачий наполнитель

Анастасия и Анатолий сами попросили гостей вместе помочь приюту для бездомных животных
Екатерина РЯБЦЕВА
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Красивая свадьба прошла в Рыбинске на берегу реки/ФОТО: Анастасия ЖуковаКрасивая свадьба прошла в Рыбинске на берегу реки/ФОТО: Анастасия Жукова
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Анастасия родом из Вологды, Анатолий – из Рыбинска. Ребята вместе окончили Вологодскую молочнохозяйственную академию, а потом переехали в Брянск работать на ферму.

Свою свадьбу они решили провести в Ярославской области.

Казалось бы, обычное торжество: платье, выездная регистрация на берегу реки и счастливые лица молодоженов. В руках невесты – букет. Это единственный букет, который был в тот вечер на празднике.

– Эта идея пришла от друзей. Мы были у них на свадьбе, где увидели такую акцию.

До этого пара ни разу не помогала приютам, только подкармливала бездомных животных на улице/ФОТО: Анастасия Жукова

До этого пара ни разу не помогала приютам, только подкармливала бездомных животных на улице/ФОТО: Анастасия Жукова

Помню, мы принесли самый большой пакет корма, который только нашли. Вот тогда-то и решили, что, когда у нас будет своя свадьба, обязательно так сделаем и скажем гостям: вместо цветов приносите корм для животных, – делится воспоминаниями Анастасия.

Помощью приютам пара не занималась никогда – только подкармливали бездомных животных на улице. С животными у них связана и профессия – ребята ветеринары.

– Честно сказать, все очень странно отреагировали и не сразу поняли: зачем, что и как? – рассказала девушка. – Какая же свадьба без цветов?

Родные и друзья пары конечно сомневались в их задумке, но все-таки приняли правила игры. Всего в честь торжества им подарили шесть больших и много маленьких пакетов с кормом.

– В основном это был собачий корм, но были даже наполнители для кошачьих лотков, – делится невеста.

Ребятам подарили шесть больших и много маленьких пакетов с кормом/ФОТО: Анастасия Жукова

Ребятам подарили шесть больших и много маленьких пакетов с кормом/ФОТО: Анастасия Жукова

Как только Анастасия и Анатолий отвезли корм в приют и накормили много животных, близкие наконец-то осознали, какое благое дело они сделали вместе с молодоженами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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