В Костроме специалиста по кадастровому учету подозревают в махинациях с землей

В Костроме 33-летнюю женщину подозревают в махинациях с землей. Она, будучи специалистом по кадастровому учету, придумала преступную схему получения участков в собственность по бросовой цене.

- Сначала она, искусственно завышая цену, выигрывала аукцион на право заключения договора аренды земли. Затем в короткие сроки оформляла разрешительную документацию на строительство и ставила виртуальные дома или строения из фанеры на регистрационный учет как капитальные дома. Дальнейшая процедура получения земли в собственность заключалась в использовании права выкупа участка по цене составляющей всего лишь 3% от его реальной стоимости, - рассказали в УМВД по Костромской области.

В 2017 году обвиняемая такими манипуляциями оформила на себя и одного из своих знакомых три земельных участка общей площадью 26 соток. При этом покупка обошлась предприимчивой костромичке всего в 19 тысяч рублей. Преступление раскрыла полиция совместно с ФСБ. Сама женщина отрицала свою вину, утверждая, что на момент проведения ею кадастровых работ она своими глазами видела на земельных участках капитальные дома. Однако следователи следственной части СУ УМВД России по Костромской области, расследовавшие дело, считают, что собрали достаточно доказательств преступления.

Сейчас дело направили в суд. Если женщину признают виновной, ей грозит до 10 лет лишения свободы.