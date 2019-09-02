2019-09-02T22:14:06+03:00
Общество

В Ярославле 8-классник согнул сковороду на школьной линейке

Марк Клиницкий и его брат показали необычное шоу перед учениками и педагогами своей альма-матер
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На глазах изумленной публики 14-летний Марк скрутил в трубочку настоящую сковороду. Фото: скриншот с видео Сергея Калинина.На глазах изумленной публики 14-летний Марк скрутил в трубочку настоящую сковороду. Фото: скриншот с видео Сергея Калинина.
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Очень необычно прошла торжественная линейка в честь Дня знаний в школе №3 Ярославля. Здесь привычный ход праздника с букетами, бантами и стихами сломал один из учеников. Восьмиклассник Марк Клиницкий и его двоюродный брат Илья, выпускник этой же школы, вышли в центр площадки, где проходила линейка и на глазах ошеломленной публики начали гнуть сковородки, завязывать в узел металлические пруты, надувать до разрыва грелки и голыми руками рвать колоды карт. Большинство школьников и педагогов такие трюки раньше видели только по телевизору. Сначала многие были в шоке, а потом воздух взорвали аплодисменты.

- Я знала, что ребята занимаются спортом, но собственными глазами то, что они могут, впервые увидела, - до сих пор под впечатлением директор школы Елена Истратий.

Илья рассказал, что занимается различными видами спорта - пауэрлифтингом, плаванием, биатлоном - уже более десяти лет. Но силовыми трюками увлекся только в апреле этого года.

- Само по себе направление, которым мы занимаемся, не является спортом как таковым, но в нем присутствуют элементы бендинга, цирковых номеров, силового экстрима, армлифтинга, - говорит Илья Клиницкий.

Сейчас парень может ломать болты, сгибать в трубочку совковую лопату и многое другое.

Для Ильи Клиницкого надуть грелку как воздушный шарик - плевое дело. Фото: Елена Клиницкая.

Для Ильи Клиницкого надуть грелку как воздушный шарик - плевое дело. Фото: Елена Клиницкая.

Илья запросто гнет металлические пруты. Фото: скриншот с видео Сергея Калинина.

Илья запросто гнет металлические пруты. Фото: скриншот с видео Сергея Калинина.

Марк пошел по стопам брата не так давно. Он тоже спортсмен, выполнять силовые упражнения начал пробовать всего два месяца назад. Самым первым трюком, который он освоил, стало разрывание колоды карт. Сейчас 14-летний мальчик уже может разорвать сразу две, гнуть сковородки и выбивать дно стеклянной бутылки.

Илья Клиницкий устроил шоу на линейке, посвященной Дню знаний в Ярославле. Видео: Сергей Калинин..

- Для таких упражнений нужна сила, смелость, так как без нее не будут получаться многие номера, стремление. Также нужна вера, ведь на этапе подготовки к номерам можно сдаться и перестать верить в то, что у тебя получится, - поделился Марк.

Ребята говорят, что в принципе научиться таким вещам может каждый. Но самый главный посыл, который они пытаются донести своими выступлениями - это пропаганда здорового образа жизни.

- Мы призываем детей к тому, чтобы они начинали заниматься на спортивных площадках, бросали вредные привычки. Многие вещи даются проще благодаря духовному росту и силе, - констатировал Илья.

КСТАТИ

Всего в Ярославле 2 сентября за парты сели 65 тысяч учеников, из которых 7400 - первоклассники.

14-летний Марк из Ярославля согнул сковороду. Видео: Сергей Калинин..

ИСТОЧНИК KP.RU

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