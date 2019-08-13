На храм Костромского кремля установили крест

На купол Богоявленского собора, расположенного на территории восстанавливаемого Костромского кремля установили крест. Произошло это в день празднования 75-летнего юбилея Костромской области. На мероприятии присутствовали губернатор Сергей Ситников, благотворитель Виктор Тырышкин, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Еремин, верующие.

- Мы очень надеемся, что объект будет продвигаться к завершению. И в скором времени мы сможем здесь совершать богослужения», - отметил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, который совершил чин освещения креста.

Напомним, Костромской кремль являлся памятником костромского церковного зодчества XVIII - XIX веков и местом пребывания главных костромских святынь. Он был уничтожен в 1934 году. А с 2015 года здесь начали восстанавливать храмовый комплекс. В этом году запланирован монтаж кровли, архитектурное декорирование, внутренняя и внешняя отделка. Работы идут на средства благотворителя Виктора Тырышкина. Параллельно ведется подготовка к восстановлению второго утраченного кремлевского храма – Успенского собора. Восстановить комплекс с точным соблюдением ранее существовавших архитектурных форм планируется к 2024 году.