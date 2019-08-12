Сплин, Noize MC и Пелагея на одной сцене: как прошел фестиваль «Летчик.Дача.Лето»

В Ярославской области недалеко от Переславля-Залесского с 9 по 11 августа гремел крупный музыкальный фестиваль «Летчик.Дача.Лето». Площадкой проведения стала эко-ферма «Джао Да!ча!», объединившая в себе жилую зону, детский квадродром, палаточный городок и юрты, ферму, теплицы, маркет еды и палатки с изделиями ручной работы.

На территории "дачи" уже есть коттеджи, в которых отдыхают гости.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Мероприятие было посвящено 20-летию московского клуба «Китайский летчик Джао Да». В трехдневной программе фестиваля были запланированы выступления многих культовых артистов. Так, в первый день хедлайнерами выступили группа «АлоэВера», Антоха МС и Дельфин, во второй фестивальный день со сцены звучали треки Пелагеи, Noize MC и Найка Борзова. Завершить трехдневную музыкальную программу должны были легенды «Сплин» и «ДДТ», однако, из-за личной трагедии Юрий Шевчук не смог выйти на сцену. Вместо него гостей во второй раз порадовал Дельфин. Мы побывали на фестивале, погуляли по эко-ферме, пообщались с организаторами и по традиции, собрали для вас все самое интересное.

Первое, что бросилось в глаза при входе на фестивальную зону – богатое разнообразие резиновых сапог. Пожалуй, такого количества моделей не встретишь ни в одном магазине. Тут тебе и цветные, и однотонные, высокие и низкие, на каблуках и с цветами или украшенные стразами. Стоит отметить, что несколько раз на глаза попадались даже высоченные рыболовецкие сапоги. Оно и понятно: дожди и глинистая почва сделали свое дело. Для каждого человека в кроссовках путь от входа до сцены стал настоящим испытанием на прочность.

Единственная правильная обувь - резиновые сапоги, лучше рыболовецкие.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Единственная правильная обувь - резиновые сапоги, лучше рыболовецкие.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

- Наверное, дожди в первые фестивальные дни– это даже плюс, - с улыбкой сказала одна из организаторов мероприятия Лина Цю. – Вскрылись все нюансы, которые мы не предусмотрели. Это дало нам возможность исправить все проблемы на втором фестивале в следующем году. Кроме того, мы уже решаем вопрос с строительством прямого съезда с федеральной трассы М-8 прямо к зоне «Джао да!ча». По моим данным, в этом году 70% публики – москвичи. Мы будем активно работать над тем, чтобы привлекать ярославцев и жителей региона. Одним из способов привлечения местной аудитории будут выступления ярославских групп и исполнителей.

Даже малышам фестиваль пришелся по душе.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Лина Цю подробно рассказала про концепцию самой «дачи». Скоро на ее территории возведут мини-гостинницу, спа-центр и ресторан, комплекс объединит эко-тематика. Гостям «Джао Да!ча» будут готовить фермерские продукты и овощи, выращенные на собственных ферме и в теплицах. Женщина призналась, что организаторы очень хотят, чтобы шеф-повар утром смог зайти в курятник, набрать фермерских яичек, а потом приготовить их гостям. Впрочем, и в музыкальной зоне «дачи» было полно разнообразной еды. Маркет был действительно крупным, а разнообразие ресторанов и кафе точно позволяло выбрать для себя что-то вкусу.

Тепицы со свежими огурцами, помидорами и капустойнаходятся прямо на территории "дачи".Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Точно также дела обстояли и с музыкой. С главной сцены можно было услышать фанк, ска, реп, рок и электоронные композиции. Ведущими мероприятия стали бывшая арт-директор клуба «Китайский Летчик» Ирина Седова и ведущий A-One, MTV, ТНТ Music и утреннего шоу на радио VJ Чак. Они разыгрывали со сцены памятные призы и дарили гостям фестиваля тематический мерч.

Пожалуй, одним из ярчайших моментов фестиваля стало его завершение. Когда на сцену вышли музыканты группы «Сплин», в воздухе воцарилась особенная атмосфера. К радости гостей, Александр Васильев исполнил главные хиты группы в унисон со своими слушателями.

Выступление группы "Сплин" прошло в особенной атмосфере.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Резюмируя, можно сказать о том, что пилотный фестиваль «Летчик.Лето.Дача» - это интересное культурное событие. Региональная изюминка в виде ярославских музыкантов и ресторанчиков действительно цепляет, создавая уютную домашнюю атмосферу. Мы надеемся, что в следующем году он станет еще крупнее, а вместо семи с половиной тысяч человек в Ярославской области себерутся все 20 тысяч.