Начала рожать в пробке: в Ивановской области гаишники помогли женщине добраться до роддома

Житель Ивановской области поехал с беременной женой в город. В дороге женщина почувствовала, что рожает. Она позвонила в больницу, где проходила наблюдение, и рассказала о своем самочувствии.

Врач посоветовала родителям поторопиться, так как беременность у женщины третья и роды могли быть стремительными. Счет пошел на минуты.

Ивановцы тем временем встали в пробку и не успевали доехать до роддома. Муж позвонил в дежурную часть ГИБДД, рассказал о том, что у них происходит и попросил помощи.

– Дежурный ГИБДД – старший лейтенант полиции Борис Савичев, связался экипажем ДПС, в составе которого работали инспекторы ДПС лейтенанты полиции Сергей Верба и Денис Грацианов, и полицейские с применением специальных звуковых и световых сигналов сопроводили автомобиль до роддома, – сообщили в пресс-службе полиции.

Женщина успела добраться до больницы. Через 15 минут у пары родилась третья дочь.