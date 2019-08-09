2019-08-09T17:11:18+03:00
Иваново

Начала рожать в пробке: в Ивановской области гаишники помогли женщине добраться до роддома

Через 15 минут у пары родилась третья дочь
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Врач посоветовала родителям поторопиться, так как беременность у женщины третья и роды могли быть стремительнымиВрач посоветовала родителям поторопиться, так как беременность у женщины третья и роды могли быть стремительнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Житель Ивановской области поехал с беременной женой в город. В дороге женщина почувствовала, что рожает. Она позвонила в больницу, где проходила наблюдение, и рассказала о своем самочувствии.

Врач посоветовала родителям поторопиться, так как беременность у женщины третья и роды могли быть стремительными. Счет пошел на минуты.

Ивановцы тем временем встали в пробку и не успевали доехать до роддома. Муж позвонил в дежурную часть ГИБДД, рассказал о том, что у них происходит и попросил помощи.

– Дежурный ГИБДД – старший лейтенант полиции Борис Савичев, связался экипажем ДПС, в составе которого работали инспекторы ДПС лейтенанты полиции Сергей Верба и Денис Грацианов, и полицейские с применением специальных звуковых и световых сигналов сопроводили автомобиль до роддома, – сообщили в пресс-службе полиции.

Женщина успела добраться до больницы. Через 15 минут у пары родилась третья дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За яму на Октябрьском мосту мэрия заплатит ярославне 74 тысячи рублей
Даешь деликатесы: скоро ярославцы попробуют отменные крымские креветки
За истекшие полгода ярославцы задолжали по ипотеке почти 45 миллиардов рублей
Опасная находка: в Ярославской области спасатели наткнулись на артиллерийский снаряд
В Ярославле мужчина украл у друга телевизор и продал его на рынке
К Ярославской области подступила африканская чума свиней
В Ярославле арестовали директора компании «Мегастрой»
Краски, карандаши, пластилин: ярославцы помогают детям из Ирутской области собраться в школу
Роскачество выявило лидера операторских приложений
В Ярославле перед началом нового учебного года проверяют школы
Пять человек пострадали в аварии в Ярославской области
Приставы арестовали у ярославны новую мебель из-за долга в 30 тысяч рублей
Ярославского инкассатора, вошедшего в Центробанк, приняли за грабителя
Ярославских экоактивистов ужаснули объемы свозимого на «Скоково» мусора