Чтобы внуки помнили: через 77 лет ярославна узнала о подвиге своего деда в годы Великой Отечественной войны

Трогательный момент с Галиной Павловной разделили сотрудники администрации Тутаевского муниципального района. Как же так получилось, что столько лет никто из близких не знал, где погиб и за что награжден высокой наградой Советского Союза их родственник?

Награждение прошло в Тутаевской администрации/ФОТО: Галина Лебедева

С фронта не вернулся - без вести пропал

Иван Артемьевич родился в 1899 году в деревне Вотря Талдомского района Московской области, а потом часть жизни провел в поселке Купоросный города Тутаева.

8 сентября 1941 года 42-летним мужчиной он был призван по мобилизации и попал в 1287 стрелковый полк 110 стрелковой дивизии. С фронта не вернулся – пропал без вести. Это все, что было о нем известно до недавнего времени.

В конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века в левобережном Тутаеве напротив школы № 5 появился парк Победы, где школьники посадили деревья, и был установлен памятник Неизвестному солдату. Для семьи Суворовых это место приобрело особое значение, а День Победы стал для родных красноармейца главным праздником.

Личное расследование внучки

Пару лет назад, когда правительство страны решило обучать пенсионеров компьютерной грамотности, Галина Павловна записалась на курсы в Ярославскую областную библиотеку имени Некрасова. На одном из тематических занятий она зашла на сайт, посвященный Великой Отечественной войне. Там, среди без вести пропавших солдат, Галина Павловна увидела имя своего деда – Суворова Ивана Артемьевича.

На другом интернет-ресурсе были сведения о том, что он награжден орденом Красной Звезды. Все сходилось: и имя, и место, откуда его призвали. Не сопоставлялись только даты рождения: на одном сайте – 1899 год, а на другом – 1908 год.

В областном военкомате ярославне сказали, что, для того чтобы получить награду своего предка, нужно предоставить официальные сведения, в том числе и дату рождения. С этого момента и началось личное расследование Галины Павловны.

Она обращалась и в подмосковные архивы, где родился дед, и пыталась найти дату рождения с помощью консистории православной церкви – все было напрасно. Документов никаких не осталось: сгорела церковь, к которой относился приход деревни Вотря. Да и самой деревни Вотря уже нет. Накопилась целая подшивка запросов и ответов на них. Но вот удача - из архива Министерства обороны РФ настойчивой ярославне прислали копию Приказа войскам Западного фронта, где было указано, что Суворов Иван Артемьевич награжден орденом Красной Звезды.

Из архива Министерства обороны РФ прислали копию Приказа войскам Западного фронтаФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Из фотографий - старинный медальон

Сама Галина Павловна деда не помнит, но в их семье его всегда считали человеком волевым и решительным. Фотографий Ивана Артемьевича тоже не сохранилось, но у его дочери, матери Галины, остался старинный медальон. Внутри медальона – выцветшая потертая маленькая карточка, которую по очертаниям восстановил ярославский фотохудожник. На карточке – портрет Ивана Артемьевича.

Подвиг нашего земляка

Оказалось, Иван Суворов воевал в легендарной 33-й армии генерала-лейтенанта Ефремова, которая в конце 1941 года защищала западные границы Москвы.

В декабре немецкие войска подошли к столице почти вплотную. Именно там, в деревне Елагино и оказался наш земляк. Небольшой населенный пункт недалеко от Наро-Фоминска стал стратегическим объектом Великой Отечественной. Исход войны мог быть трагическим, если бы не солдаты, которые стоически защищали подмосковные земли…

Отдать деревню немцам означало – открыть им путь в Москву и позволить выиграть войну молниеносно, как и рассчитывал Гитлер. До столицы оставалось каких-то 72 километра.

Иван Суворов вместе с другими рядовыми гнали фашистов назад, не щадя свою жизнь под ураганным минометным и пулеметным огнем. Он шел в атаку, ломал сопротивление врагов, врывался к ним и уничтожал спрятавшихся немцев. Самопожертвование и отвага русского солдата были отмечены высочайшей наградой – орденом Красной Звезды.

Остальной путь фронтовика остался для родных Ивана Артемьевича загадкой. Известно только, что он пропал без вести в марте 1942 года.

Солдат не успел получить свою награду, а в семью по каким-то причинам она не была передана.

Саму награду на руки не выдают, но наследники могут получить удостоверение на орден Красной ЗвездыФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Ярославна Галина Павловна проделала большой путь, чтобы получить в свои руки удостоверение на орден Красной Звезды. И сделала она это не только для себя, но и для внуков и правнуков, которые будут гордиться своим предком и помнить, какой ценой досталась нашей стране Великая Победа.