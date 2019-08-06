2019-08-06T14:51:33+03:00
Общество

Ярославская бабушка заблудилась в тутаевском лесу

На закате дня полиция и спасатели нашли обессиленную пожилую женщину сидящей на земле [ВИДЕО]
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Экстренный вызов в полицию сделали соседи по даче/ФОТО: УМВД России по Ярославской областиЭкстренный вызов в полицию сделали соседи по даче/ФОТО: УМВД России по Ярославской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 5 августа, 78-летняя жительница Ярославля была на своей даче в Тутаевском районе. Утром бабушка решила пойти за грибами в лес. Спустя два часа она поняла, что заблудилась.

Пенсионерка позвонила соседям по даче, и они сделали экстренный вызов «112» и связались с дежурной частью полиции.

Правоохранители прибили очень быстро. Целый наряд оперативников и участковых выдвинулся в лес. Также к поискам присоединились и сотрудники МЧС.

Все это время пожилая женщина поддерживала связь со спасателями, отвечая на телефонные звонки. Полиция использовала специальные звуковые сигналы, которые помогали ярославне ориентироваться.

Спустя время полицейские услышали голос бабушки, а потом увидели ее, сидящую на земле. Было уже около 20 часов.

Пенсионерка была обессилена и не могла самостоятельно идти. Ее отвезли домой и передали соседям, которые могли позаботиться о женщине.

Как нужно ходить в лес

Помните, отправляясь в лес, возьмите с собой кого-нибудь: ходить за грибами или ягодами в одиночку опаснее.

Запоминайте дорогу, даже если вы уверены, что хорошо ориентируетесь на местности.

Обязательно положите в карман полностью заряженный телефон и пополните баланс.

Если у вас есть хронические заболевания, не забудьте лекарства.

Также прихватите спички, питьевую воду и компас.

Если видите, что погода пасмурная, лучше перенесите поход за грибами.

Одежда и обувь должна быть удобной и непромокаемой.

Сообщите родственникам или друзьям, в какую сторону вы направляетесь.

Если вы потерялись в лесу, сразу же набирайте на своем телефоне «112».

Потерявшаяся женщина в Тутаевском районе.УМВД по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославле поликлиника с улицы Собинова переедет на проспект Октября
Экскаватор вместо крана: в Ярославле остановку демонтировали на ковше
1 сентября в Ярославле пройдет благотворительная акция «Дети вместо цветов»
Ярославцам станут доступны шоурумы AliExpress в салонах связи
Волковский вошел в двадцатку самых богатых театров Минкульта
Ярославец купил 21 поддельную пятитысячную купюру на биткоины и забрал «фальшивки» в московском тайнике
Ярославская область оказалась в числе регионов, которые обвинили в невыполнении условий федерального проекта по ФАПам
В Ярославской области борются с незаконным пользованием природными недрами
Молодой человек из Ярославской области увидел в кювете машину и «обчистил» ее
В Рыбинске пропали двое детей
В Ярославской области закупили лекарства для больных муковисцидозом детей
Ярославские приставы продали собственность бизнесмена за 21 миллион рублей и раздали долги
В Ярославле приостановили стройку у Павловской рощи
Алексей Торопов будет работать в администрации Ярославского района
Ярославец выследил велосипед днем, чтобы ночью украсть его из подъезда
В Ярославле вора-рецидивиста связали хозяева дачного дома, куда он залез ночью
Житель Ярославской области пришел в магазин и украл из продуктовой корзины кошелек
ДТП в Ярославской области: два ребенка доставлены в больницу
Ярославцев ожидает еще одна дождливая неделя
Ярославские следователи просят помощи в расследовании уголовного дела, связанного с рыбинской квест-комнатой и пострадавшей студенткой
Ярославские хоккеисты помогли олимпийской сборной России переиграть «Локомотив»
В Рыбинск для мастер-класса приедет хоккеист НХЛ