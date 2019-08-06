Ярославская бабушка заблудилась в тутаевском лесу

В понедельник, 5 августа, 78-летняя жительница Ярославля была на своей даче в Тутаевском районе. Утром бабушка решила пойти за грибами в лес. Спустя два часа она поняла, что заблудилась.

Пенсионерка позвонила соседям по даче, и они сделали экстренный вызов «112» и связались с дежурной частью полиции.

Правоохранители прибили очень быстро. Целый наряд оперативников и участковых выдвинулся в лес. Также к поискам присоединились и сотрудники МЧС.

Все это время пожилая женщина поддерживала связь со спасателями, отвечая на телефонные звонки. Полиция использовала специальные звуковые сигналы, которые помогали ярославне ориентироваться.

Спустя время полицейские услышали голос бабушки, а потом увидели ее, сидящую на земле. Было уже около 20 часов.

Пенсионерка была обессилена и не могла самостоятельно идти. Ее отвезли домой и передали соседям, которые могли позаботиться о женщине.

Как нужно ходить в лес

Помните, отправляясь в лес, возьмите с собой кого-нибудь: ходить за грибами или ягодами в одиночку опаснее.

Запоминайте дорогу, даже если вы уверены, что хорошо ориентируетесь на местности.

Обязательно положите в карман полностью заряженный телефон и пополните баланс.

Если у вас есть хронические заболевания, не забудьте лекарства.

Также прихватите спички, питьевую воду и компас.

Если видите, что погода пасмурная, лучше перенесите поход за грибами.

Одежда и обувь должна быть удобной и непромокаемой.

Сообщите родственникам или друзьям, в какую сторону вы направляетесь.

Если вы потерялись в лесу, сразу же набирайте на своем телефоне «112».