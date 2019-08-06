Ярославская бабушка заблудилась в тутаевском лесу
В понедельник, 5 августа, 78-летняя жительница Ярославля была на своей даче в Тутаевском районе. Утром бабушка решила пойти за грибами в лес. Спустя два часа она поняла, что заблудилась.
Пенсионерка позвонила соседям по даче, и они сделали экстренный вызов «112» и связались с дежурной частью полиции.
Правоохранители прибили очень быстро. Целый наряд оперативников и участковых выдвинулся в лес. Также к поискам присоединились и сотрудники МЧС.
Все это время пожилая женщина поддерживала связь со спасателями, отвечая на телефонные звонки. Полиция использовала специальные звуковые сигналы, которые помогали ярославне ориентироваться.
Спустя время полицейские услышали голос бабушки, а потом увидели ее, сидящую на земле. Было уже около 20 часов.
Пенсионерка была обессилена и не могла самостоятельно идти. Ее отвезли домой и передали соседям, которые могли позаботиться о женщине.
Как нужно ходить в лес
Помните, отправляясь в лес, возьмите с собой кого-нибудь: ходить за грибами или ягодами в одиночку опаснее.
Запоминайте дорогу, даже если вы уверены, что хорошо ориентируетесь на местности.
Обязательно положите в карман полностью заряженный телефон и пополните баланс.
Если у вас есть хронические заболевания, не забудьте лекарства.
Также прихватите спички, питьевую воду и компас.
Если видите, что погода пасмурная, лучше перенесите поход за грибами.
Одежда и обувь должна быть удобной и непромокаемой.
Сообщите родственникам или друзьям, в какую сторону вы направляетесь.
Если вы потерялись в лесу, сразу же набирайте на своем телефоне «112».
Потерявшаяся женщина в Тутаевском районе.УМВД по Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU