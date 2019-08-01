В Иванове молодая мать эксгумировала ребенка, потому что не верила в его смерть

В полицию обратилась молодая жительница Иванова. Она рассказала, что родила раньше срока. Врачи не ставили диагнозов и убедили роженицу, что малыш здоров. Спустя несколько дней новорожденный попал в реанимацию, а через несколько дней скончался.

Женщина с трудом переживала потерю первенца. Она уверяла правоохранителей, что ее малыш жив, а умер чужой ребенок.

– Сотрудниками дознания МО МВД России "Ивановский" в рамках расследования уголовного дела по статье «Подмена ребенка» была назначена и проведена эксгумация, – сказали в ведомстве.

Судмедэксперты провели генетическую экспертизу и выяснили, что эта женщина – мать похороненного мальчика. У него была внутриутробная инфекция, врожденная двухсторонняя пневмония и плацентит.