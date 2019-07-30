В Иванове столб упал на асфальтоукладчик и оборвал провода

30 июля, в ночь с понедельника на вторник, на улице Павла Большевикова проезжал трал с негабаритным грузом. Этот груз случайно задел бетонный столб, который стоял на обочине дороги.

Столб упал, оборвал провода и сильно повредил крышу асфальтоукладчика.

Из-за этого движение на улице Куконковых в сторону Харинки было приостановлено, утром образовалась пробка.

Для ликвидации последствий на место происшествия приехали бригады троллейбусного управления и Горэлектросети.

Вскоре движение восстановилось, пробка была ликвидирована.