В Иванове столб упал на асфальтоукладчик и оборвал провода
Движение на улице Куконковых остановилось
ФОТО: "Автопартнер Иваново"
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30 июля, в ночь с понедельника на вторник, на улице Павла Большевикова проезжал трал с негабаритным грузом. Этот груз случайно задел бетонный столб, который стоял на обочине дороги.
Столб упал, оборвал провода и сильно повредил крышу асфальтоукладчика.
Из-за этого движение на улице Куконковых в сторону Харинки было приостановлено, утром образовалась пробка.
Для ликвидации последствий на место происшествия приехали бригады троллейбусного управления и Горэлектросети.
Вскоре движение восстановилось, пробка была ликвидирована.
ИСТОЧНИК KP.RU