2019-07-30T17:00:17+03:00
Иваново

В Иванове столб упал на асфальтоукладчик и оборвал провода

Движение на улице Куконковых остановилось
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: "Автопартнер Иваново"ФОТО: "Автопартнер Иваново"
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30 июля, в ночь с понедельника на вторник, на улице Павла Большевикова проезжал трал с негабаритным грузом. Этот груз случайно задел бетонный столб, который стоял на обочине дороги.

Столб упал, оборвал провода и сильно повредил крышу асфальтоукладчика.

Из-за этого движение на улице Куконковых в сторону Харинки было приостановлено, утром образовалась пробка.

Для ликвидации последствий на место происшествия приехали бригады троллейбусного управления и Горэлектросети.

Вскоре движение восстановилось, пробка была ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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