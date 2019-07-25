Секретная кнопка спасает жизни ярославских медиков

В Красноперекопском районе Ярославля 25 июля прошли совместные учения бойцов Росгвардии и сотрудников станции скорой медицинской помощи. Цель мероприятия - отработать тактику действий бойцов и медиков в условиях нападения на работников скорой помощи. Стоит отметить, что в задачи учений входило не только обезвреживание злоумышленников, но и оказание медицинской помощи пострадавшему.

По легенде, во дворе дома №4 по улице Маланова выпивала компания молодых людей. Во время распития одному из парней стало плохо, ему вызвали «скорую». По приезду медиков пьяные граждане начали ругаться с сотрудниками бригады и угрожать им. В этот момент, согласно протоколу, один из врачей нажал тревожную кнопку и вызвал на место происшествия группу быстрого реагирования.

Устройство позволяет осуществлять мониторинг транспортных средств в режиме реального времениФото: Полина ЗАЙЦЕВА

- На сегодняшний день тревожными кнопками оборудовано 30 автомобилей скорой медицинской помощи Ярославля. Данное устройство позволяет осуществлять мониторинг транспортных средств в режиме реального времени. К терминалу возможно подключение до 17 цифровых датчиков и получение максимально полной картины состояния транспортного средства, - пояснил заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Ярославской области Александр Смирнов.

По его словам, нападения на сотрудников скорой помощи могут быть спровоцированы не только конфликтными ситуациями, но и желанием злоумышленников украсть медикаменты, которые содержат психоактивные вещества. В Ярославле последний случай нападения на работников «скорой» был зафиксирован в феврале 2019 года. Приехавшие на вызов врачи столкнулись с агрессивным родственником больной. Мужчина считал, что медики не правильно оказывают помощь. Сотрудники «скорой» нажали тревожную кнопку, после чего на место прибыли росгвардейцы. Мужчина угрожал и им, однако, бойцы быстро нашли на дебошира управу.

Стандартная группа быстрого реагирования состоит из двух бойцовФото: Полина ЗАЙЦЕВА

- Сигнал с тревожной кнопки сразу же передается диспетчеру, откуда специалисты связываются с нарядом Росгвардии, который находится ближе всего к месту происшествия, - уточнил Александр Смирнов. – Стандартная группа быстрого реагирования состоит из двух бойцов. Разумеется, у сотрудников при себе есть табельное оружие. Охрана «скорых» производится в круглосуточном режиме. Группа быстрого реагирования выезжает на помощь врачам в кротчайшие сроки. В зависимости от ситуации на место происшествия могут вызвать дополнительные отряды Росгвардии и полиции.

Главный врач ярославской станции скорой медицинской помощи Андрей Живой вспоминает, что раньше на территории города было много случаев нападения на сотрудников «скорой». Так, за 2017 год было зафиксировано шесть подобных инцидентов. Среди них есть и нападения на фельдшеров, и удержание врачей в квартире.

- Сотрудничать с Росгвардией мы начали с января 2019 года, - рассказывает главный врач. - Можно сказать, что тревожная кнопка – это своего рода гарант безопасности для медиков. Конечно, чаще всего агрессию по отношению к врачам проявляют люди в нетрезвом состоянии. Проблема заключается еще и в том, что большинство работников «скорых» - женщины, которые в случае чего просто не могут дать отпор злоумышленникам.

Нападения на сотрудников скорой помощи могут быть спровоцированы не только конфликтными ситуациями, но и желанием злоумышленников украсть медикаментыФото: Полина ЗАЙЦЕВА

Сотрудницы бригады скорой помощи рассказали, что в их практике были случаи, когда им приходилось опасаться за свою жизнь. Однажды, при проведении осмотра, в ботинке у мужчины без постоянного места жительства врачи нашли нож. В другом случае, неадекватный родственник больного пытался настоять на госпитализации с помощью холодного оружия. Тогда врачу и фельдшеру пришлось спасаться бегством.

Для предотвращения подобных ситуаций в Ярославле не реже одного раза в три месяца и проводят учения. А, кроме того, с бойцами и медиками постоянно ведутся профилактические беседы, чтобы алгоритм действий при нападении они знали как таблицу умножения.