2019-07-23T17:45:02+03:00
Иваново

В Ивановской области гастролер из Краснодарского края ограбил магазин на 200 тысяч рублей с ножом в руках и подшофе

Мужчина совершал преступления в разных населенных пунктах региона, пока его не поймали
Роман РЫЖИКОВ
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В суде вор себя вел не так дерзкоВ суде вор себя вел не так дерзкоФото: Роман РЫЖИКОВ
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В Ивановской области состоялся суд над жителем Краснодарского края, который долгое время бесчинствовал на территории региона. Мужчина пил, пугал людей и грабил. Причем, не гнушался ничем: от дешевых телефонов, до сейфов, набитых деньгами.

Так, в сентябре прошлого года он гостил у незнакомцев в Шуе. Компания выпивала, а когда все уснули, злодей просто забрал телефон хозяйки за девять тысяч рублей и ушел.

31 января он решил пойти на серьезное преступление. Пьяный мужчина зашел в магазин в Тейкове, закрыл за собой дверь, достал нож и, угрожая продавцам, забрал все деньги из кассы. Когда же этого ему показалось мало, мужчина потребовал открыть сейф. Всего он похитил около 200 тысяч рублей.

Но на этот раз скрыться ему не удалось, недалеко от места преступления мужчину с награбленным задержали полицейские.

В суде вор вел себя не так дерзко. Он полностью признал свою вину и получил только три года колонии общего режима

ИСТОЧНИК KP.RU

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