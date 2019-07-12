Жительница Ивановской области вышла за пакистанца за выпивку

На что только не пойдешь, ради любви… Вот и жительница Фурманова ради любви к спиртному вышла замуж. Да не просто, а за пакистанца. Он, в свою очередь, видимо так любил Россию, что пошел на преступление ради разрешения на проживание в стране щедрой души.

ЗАГС зарегистрировал прекрасный союз еще в августе 2017 года. Однако, с тех пор их любовь не принесла никаких плодов. Не мудрено, ведь для этого пара должна была хотя бы проживать вместе. Но, как только мужчина получил разрешение на временное проживание в стране (аж до 21 года), а женщина – бутылку и немного денег, их пути разминулись.

Стало быть, и не любовь это вовсе, а брак – фиктивный. Поэтому прокурор обратился в суд, а суд «развел» интернациональную ячейку общества. Как только брак будет признан недействительным, прокуратура аннулирует разрешение жениха на проживание в России