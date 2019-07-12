2019-07-12T17:42:16+03:00
Иваново

Жительница Ивановской области вышла за пакистанца за выпивку

Фиктивный брак она, видимо, отпраздновала моментально
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Жених покорил сердце возлюбленной бутылочкой спиртного и несколькими купюрамиЖених покорил сердце возлюбленной бутылочкой спиртного и несколькими купюрамиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

На что только не пойдешь, ради любви… Вот и жительница Фурманова ради любви к спиртному вышла замуж. Да не просто, а за пакистанца. Он, в свою очередь, видимо так любил Россию, что пошел на преступление ради разрешения на проживание в стране щедрой души.

ЗАГС зарегистрировал прекрасный союз еще в августе 2017 года. Однако, с тех пор их любовь не принесла никаких плодов. Не мудрено, ведь для этого пара должна была хотя бы проживать вместе. Но, как только мужчина получил разрешение на временное проживание в стране (аж до 21 года), а женщина – бутылку и немного денег, их пути разминулись.

Стало быть, и не любовь это вовсе, а брак – фиктивный. Поэтому прокурор обратился в суд, а суд «развел» интернациональную ячейку общества. Как только брак будет признан недействительным, прокуратура аннулирует разрешение жениха на проживание в России

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ярославца осудят за незаконное проникновение в квартиру своей бабули
В Ярославской области пройдут два туристических фестиваля: программа
Кандидатуру нового худрука Волковского театра не обсуждали с СТД
В Рыбинске из-за оптимизации закроют спортшколу № 7 по гиревому спорту
В Ярославле осудили водителя-наркомана, который сбил четырех человек
В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины 700 тысяч рублей
Кто, если не я? Ярославна вышла на уборку улицы, на которую забили и местные, и коммунальщики
В Ярославской области закрыли четыре мусорных полигона ТКО
В Ярославле злостный алиментщик попался во время поимки другого должника
В Ярославле обсудили программу празднования 1010-летия города
Ути-пути: в Ярославле утки переходят дорогу организованно в неположенном месте
Ярославский школьник завоевал серебро на международном инженерном чемпионате
В Угличе разыскивают водителя, виновного в аварии с пострадавшими
Синоптики рассказали, когда в Ярославль вновь вернутся солнце и тепло
В Заволжском районе Ярославля ларек на Клубной оштрафовали за продажу спиртного
В Ярославле заработала горячая линия по вопросам приема в 10 классы
В Ярославле от владельцев собак и лошадей потребуют справки об умении обращаться с животными