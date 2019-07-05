2019-07-05T15:40:43+03:00
Общество

Машины, квартиры, автостоянки: сколько получают ярославские главврачи

Департамент здравоохранения Ярославской области разместил сведения о доходах и имуществе руководителей медицинских учреждений за 2018 год
Ольга Смирнова
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В среднем главврачи и директора ярославских больниц и поликлиник получают 150-200 тысяч рублей в месяцВ среднем главврачи и директора ярославских больниц и поликлиник получают 150-200 тысяч рублей в месяцФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Больше всего за минувший год заработал главврач ГАУЗ ЯО «Клинической больницы №9» – 3 687 351,20 рублей. В собственности у него числится машина и квартира, а у жены – квартира и гараж.

Чуть меньше в 2018 году получила директор ГУЯЗ ЯО «Клинической больницы скорой медицинской помощи им. И.В. Соловьева» – 3 384 550,83 рубля, а у супруга директора зафиксирован доход в 7 248 172,61 рубля. Семейная пара имеет в собственности квартиру, два гаража, автостоянку и автомобиль Porsche Cayenne Diesel.

Главврач ГУЗ ЯО «Детской поликлиники №3» заработала 3 533 880,57 рублей. Также у нее в собственности есть квартира и автомобиль.

Самую крупную годовую зарплату в прошлом году получил И.О. директора ГБУЗ ЯО «Областной станции переливания крови». Она составила 5 669 926,84 рубля. На этот момент в собственности у руководителя зафиксировано два земельных участка, жилой дом и автомобиль.

В среднем главврачи и директора ярославских больниц и поликлиник получают 150-200 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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