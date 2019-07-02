2019-07-02T16:26:07+03:00
Кострома

Костромича признали виновным в истязании своей маленькой дочери

Мужчина два года бил девочку
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Костромича признали виновным в истязании своей маленькой дочери.Костромича признали виновным в истязании своей маленькой дочери.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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35-летнего жителя Костромы признали виновным в истязании своей дочери. Сейчас девочке семь лет. По версии следствия, ребенок систематически подвергался насилию, когда жил с отцом. Это было в 2017-2018 годах.

- Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, отец систематически применял недопустимые методы воспитания по отношению к своей дочери, причиняя ребенку психические и физические страдания путем нанесения побоев. Девочка после развода родителей проживала с отцом по решению суда. Противоправные действия в отношении обвиняемого были прекращены после обращения в правоохранительные органы его сестры, - сообщили в СУ СКР по Костромской области.

Сейчас малышку передали матери. Над мужчиной прошел суд, который приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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