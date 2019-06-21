Зима близко!

Противореча законам физики, неторопливые чиновники создают конфликтную ситуацию для бизнеса, ярославцев и губернатора Ярославской области

Норма нагрева

ПИК-Комфорт, управляющая компания, которая обслуживает новые многоквартирные дома в жилом районе Сокол во Фрунзенском районе Ярославля, выиграла арбитражный суд у компании АДС, поставляющей в эти дома тепло и горячую воду. (Поясним, что по сути АДС – это бывшая котельная Ярославского судостроительного завода, которая обеспечивает теплом и горячей водой значительную часть многоквартирных домов Фрунзенского района в микрорайонах «Сокол» и «Дядьково»).

В чем же суть проблемы, спровоцировавшей конфликт между двумя «хозяйствующими субъектами и чем это грозит горожанам?

Практически во всех многоквартирных домах есть приборы учета. Исходя из их показаний АДС выставляла счета управляющим компаниям. Т.е. оплате подлежала тепловая энергия, фактически поставленная в дома. Но с 2017 года складывается абсурдная судебная практика, которая заключается в том, что энергетики должны поставлять горячую воду не по приборам учета, а по нормативу нагрева. При этом областной департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов установил нормативы расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды лишь с 1 января 2020 г. В переходный период департамент порекомендовал в качестве норматива расхода теплоэнергии на нагрев воды использовать величину в размере 0,06 гигакалории на одни кубический метр воды. К этому и апеллировал ПИК-Комфорт.

Стоит отметить, что ранее, с 2012 года, власти активно рекомендовали людям устанавливать приборы учета, а ресурсоснабжающие организации в принудительном порядке вели работу по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета. При этом жители оплачивали, а некоторые и продолжают оплачивать, стоимость данных приборов учета. Однако правоприменительная практика говорит о том, что учет энергии должен вестись не по фактическому потреблению, т.е. по приборам, а по старинке – по некоей величине, установленной исполнительной властью.

- Отличительной особенностью системы теплоснабжения нашей организации является «закрытая» схема горячего водоснабжения. Т.е. горячая вода отбирается не из системы отопления как на ТЭЦ и других крупных котельных города, а из отдельной сети – сети горячего водоснабжения. Поэтому в большинство наших домов приходят не 2 трубы, а четыре – отдельно отопление и отдельно горячая вода. Поэтому горячая вода очень хорошего качества, о чем свидетельствует минимальное количество жалоб населения. Однако удельная энергоемкость такой схемы выше, чем при «открытой» системе – дополнильные потери, затраты на перекачку и подогрев горячей воды и пр. При этом основная проблема при расчетах в том, что итоговая сумма при начислении по нормативу получается на треть меньше, чем то, что показывают счетчики. И получается, что эта треть – за наш счет. Дело в том, что тепло, которое тратится на нагрев воды, всегда стоит одинаково. Холодная вода тоже стоит одинаково. А вот стоимость горячей воды всегда разная. Она ведь постоянно циркулирует в доме – по стоякам, полотенцесушителям и т.д. Соответственно, вода в этой системе остывает, и мы должны ее подогревать, затрачивая на это энергоноситель – газ, - поясняет генеральный директор теплоснабжающей компании АДС Игорь Пучков. – 0,06 гигакалории достаточны для того, чтобы один раз нагреть тонну воды до 60 градусов. Но ее недостаточно для того, чтобы поддерживать эту температуру в системе. Я думаю, это понятно каждому, кто учил в школе физику. И этот факт подтверждают показания приборов учета.

Повторим: прежде энергетики выставляли счета по показаниям счетчиков, и концы сходились с концами. Да большинство их коллег и сейчас делают именно так. Происходит это по двум причинам. Во-первых, в Ярославле нет официально утвержденного норматива нагрева и управляющие компании просто не знают, по какой величине вести расчет. Во-вторых, большинство домов в Ярославле старше, чем на Соколе, в них горячая вода «для водопроводного крана» и для отопления не разделяется, входит в дом по одной трубе. Соответственно, и вести раздельный учет не всегда возможно. Вдобавок старые дома меньше, многие не имеют полотенцесушителей, меньше и потери тепла при циркуляции воды. Да и если следовать логике и здравому смыслу – зачем вести учет потребления горячей воды но нормативу при наличии прибора учета?

Генеральный директор компании АДС Игорь Пучков

Коса на камень

В ситуации с АДС и ПИК-Комфорт все сложилось иначе. Дома новые, большие, вода «для крана» идет по отдельной трубе, внутридомовые сети технически сложные, современные. АДС – небольшая ярославская компания, а центральный офис ПИК-Комфорт находится в Москве. Надо полагать, столичных менеджеров и юристов мало интересуют убытки ярославских теплоэнергетиков и качество предоставляемых коммунальных услуг. Потому и обратились в арбитражный суд.

В ПИК-Комфорте нам пояснили:

«Управляющая компания «ПИК-Комфорт» как исполнитель коммунальных услуг не имеет собственного экономического интереса в приобретении коммунальных ресурсов и фактически действует как посредник между потребителями коммунальных услуг и ООО АДС.

В результате несоответствия методик определения стоимости поставляемых коммунальных ресурсов, ежемесячно присутствовала разница между стоимостью поставленного коммунального ресурса, предъявленного к оплате ООО ПИК-Комфорт со стороны ООО АДС, и стоимостью того же количества коммунального ресурса, подлежащего оплате собственниками помещений.

Действуя в интересах жителей, ООО ПИК-Комфорт обратилось в ООО АДС с требованием привести методику определения объема тепловой энергии на нагрев холодной воды для целей горячего водоснабжения в соответствие требованиям действующего законодательства и произвести перерасчет за период с января 2015 года по октябрь 2017 года, а также производить начисление в текущих расчетных периодах в соответствии с нормами законодательства.

Эти требования ООО «АДС» оставило без рассмотрения. В данный момент ООО «АДС» подало апелляцию на выигранное «ПИК-Комфорт» дело в арбитражном суде.

По факту вступления решения суда в законную силу собственникам помещений будет произведена корректировка размера платы за указанный в решении период – с января 2015 по октябрь 2017 года. Стоит отметить, что ПИК-Комфорт при подаче искового заявления уже произвела частичную корректировку жителям и привело с 2017 года методику начислений в соответствие нормам действующего законодательства».

Речь идет о 7,9 млн рублей.

Ведется замена тепловых сетей

Не только бизнес

Больше того: впереди – новые судебные баталии. По данным бухгалтерского учета АДС задолженность ПИК-Комфорт в июне составляет 24 млн рублей. ПИК-Комфорт парирует:

«По данным АДС задолженность ПИК-комфорт перед ресурсоснабжающей организацией составляет 24 млн. руб.

Однако, АДС принципиально не учитывает заявленные со стороны ПИК-Комфорт разногласия по методике начислений по услуге горячее водоснабжение, а именно:

- состоявшееся решение суда на сумму 7,9 млн. руб. за период с февраля 2015 года по декабрь 2016 года;

- в ближайшие дни со стороны ПИК-Комфорт будут предъявлены дополнительно следующие иски: неосновательное обогащение за период с января 2017 года по октябрь 2017 года в сумме 3,6 млн. руб.; иск по взысканию процентов за пользование денежными средствами по состоявшемуся решению суда на сумму 2,2 млн. руб.;

- кроме того за период с ноября 2017 года по настоящее время ПИК-Комфорт ежемесячно заявляет разногласия в адрес АДС по методике начислений по услуге горячее водоснабжение. Сумма заявленных разногласий за данный период составляет 6,8 млн. руб.

Итого общая сумма заявленных со стороны ПИК-Комфорт разногласий составляет 20,5 млн. руб.»

- Мы не видим в ПИК-Комфорте врагов. Каждый из нас выполняет свою работу. Если ПИК-Комфорт выиграет судебное разбирательство и суд признает, что мы некорректно выставляли счета – они молодцы, хорошо справились со своей работой, – говорит генеральный директор теплоснабжающей компании АДС Игорь Пучков. – Главное в этом процессе – чтобы жители получили назад свои деньги. Кроме того ПИК-Комфорт пытается взыскать с нас так сказать «пени» за использование чужих средств. По логике вещей это тоже деньги жителей. Управляющая компания ведь тоже в оспариваемый период выставляла «завышенные» счета жителям. Время покажет.

Вернемся к нашим проблемам. Вся катастрофичность ситуации заключается в том, что сегодня у нас возникает огромная финансовая дыра – ведь получается, что мы должны доплачивать примерно по 60 рублей за каждый потребленный людьми кубометр горячей воды. Жители и так нам должны примерно 30 млн рублей. Мы терпеливо работаем с этими задолженностями, поскольку понимаем: многим людям действительно нечем платить. Но в ситуации с исками ПИК-Комфорт мы одномоментно лишаемся еще и этой сопоставимой суммы. При этом сейчас АДС должна проводить ремонтные работы, чтобы подготовиться к зиме. Весь объем ремонтной программы – 28 млн рублей. Инвестиционная программа организации, по которой мы проводим восстановление резервно-топливного хозяйства, модернизацию котлов и ЦТП – еще 30. По предписанию прокуратуры до начала отопительного сезона мы должны приобрести резервное топливо – мазут. Это еще порядка 12-15 млн. руб. Такие суммы не покрыть никакими кредитами. В ближайшей перспективе у нас не останется денег ни на мазут, ни на ремонты, ни на реализацию инвестиционной программы, которая тоже, кстати, направлена исключительно на повышение надежности.

В АДС идет реконструкция мазутного хозяйства

Я особо отмечу, что АДС с весны 2018 года неоднократно обращалось в департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов с просьбой пересмотреть и ввести в действие нормативы на подогрев. Аналогично мы обращались в мэрию города Ярославля с просьбой помочь. Было проведено даже несколько совещаний на эту тему. Знаю, что наши коллеги из муниципального Яргортеплоэнерго также пытались хоть как то сдвинуть дело с мертвой точки. Однако воз и ныне там. Больше года на наши просьбы от властей всех уровней исходит полное молчание, даже несмотря на то, что мы предоставили абсолютно все показания приборов учета за последние 5 лет, из которых явно видно ту 30-процентную разницу, о которой я говорил.

При этом областной регулятор, зная о проблеме и имея на руках все подтверждающие документы, все равно при тарифном регулировании использует величину в 0,06 гигакалории. На просьбу пояснить, откуда взялась эта величина и почему игнорируются приборы учета – опять молчание.

Знаю, что наши коллеги из Яргортеплоэнерго тоже серьезно страдают от этой ситуации. У них аналогичная – «закрытая» схема горячего водоснабжения. Получается, что в Ярославской области, по моему мнению, целенаправленно губится не только частный бизнес, но и муниципальное предприятие, которое больше 20 лет вело масштабную модернизацию своих активов. Они смогли вытащить отрганизацию из состояния, в котором сейчас, например, находится тепловая инфраструктура Переславля, превратившись в надежное стабильное и прибыльное предприятие. Мы тоже на протяжении 7 лет ведем работу по восстановлению котельной и сетей. Все помнят аварию 2012 года, когда у нас в середине зимы разорвало котел. За эти годы мы капитально отремонтировали котлы, заменили десятки километров тепловых сетей. Мы практически полностью заменили оборудование ЦТП, почти все трубы горячей воды у нас – пластик. И что? Все коту под хвост?

Я работаю честно. Наше предприятие работает честно. Но как можно работать, если себестоимость кубометра горячей фактически составляет 200 рублей, а продавать егозаставляют по 146 руб.? Это ведь и газ, и электроэнергия, ремонты, зарплата работников и прочее. Для примера: представьте, что магазин покупает помидоры по 150 рублей, а продает по 100. Долго ли такой магазин проработает? Все, что мы просим – это привести тарифную политику к тем реалиям, которые есть и которые показывают приборы учета.

Любой энергетик вам скажет, что главное в нашей работе – надежность и безаварийность. А за счет чего мы должны будем обеспечить эту надежность? Больше того: при таком развитии событий в ближайшее время у нас гарантированно не будет денег для того, чтобы банально купить газ, - резюмирует Игорь Пучков

Компания АДС основана на базе бывшей котельной Ярославского судостроительного завода

В сухом остатке

Разорить АДС, конечно, можно. Вот только обернется это все огромной проблемой – в первую очередь для обычных жителей Фрунзенского района Ярославля. И не только тех, кто купил квартиры в домах, обслуживаемых ПИК-Комфортом. Дело в том, что с технической точки зрения АДС – единственная котельная, кто поставляет тепло и горячую воду в микрорайонах «Сокол» и «Дядьково». Кроме того, она поставляет их в новый район «Волга-Парк» Группы компаний ПИК. Новые квартиры, новые дома – и без горячей воды с угрозой отключения отопления? Ликвидно ли такое жилье?

Больше того – пример может оказаться заразительным, и другие управляющие компании могут последовать примеру ПИК-Комфорта в отношении других теплоснабжающих организаций. И что тогда? Получим второй Переславль – без горячей воды и со срывами отопительного сезона?

Такую проблему наверняка придется решать губернатору, включая все свои личные ресурсы. А заодно - вновь объясняться с Газпромом и искать способы расплатиться за газ, чтобы обеспечивать газификацию региона. Хотя напомним: Игорь Пучков говорит, что АДС дважды обращалась в областной департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, чтобы пересмотреть норму нагрева воды в соответствии с законами физики. Эти обращения ни к чему не привели. Надо полагать, департамент устранился от своих регулирующих функций? А в результате возник коллапс, грозящий огромными проблемами для ярославцев.

К слову сказать, пока готовилась эта статья ПИК-Комфорт выиграло суд с АДС во второй инстанции. Специалистам уже понятно, что это - кризис в ярославской теплоэнергетике. Редакция будет следить за тем, как все это отразится на простых ярославцах, а также за тем, будут ли управляющие компании производить перерасчеты жителям.