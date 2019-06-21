Шуянин получил кувалдой за болтовню, а другой шуянин - шесть лет колонии за удар кувалдой

Жители Шуи – народ гордый, и требует к себе уважения. Иначе несдобровать. Знал ли об этом шуянин, когда в присутствии земляков начал болтать за столом по телефону и заболтался?

Разнузданное поведение во время дворового застолья стоило ему телефона и грудной клетки. Один из присутствующих не выдержал и разбил смартфон кувалдой. Говоривший по телефону шуянин воспринял это как неуважение и поторопился высказать свое недовольство, но был перебит броском кувалды в грудь.

- Потерпевшему причинена закрытая травма груди, которая относится к категории повреждений причинивших тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. – сообщают в Ивановской областной прокуратуре. А это, между прочим, статья. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Суд приговорил 31-летнего мужчину к шести годам колонии. Ранее он уже был судим.