На Шевелюхе жители борются против загрязнения реки грунтом из-под будущей онкологической больницы

В Ярославле назревает очередной строительный скандал. Десятки самосвалов ввозят грунт на Шевелюху и сбрасывают прямо под окнами местных жителей. Сегодня, 12 июня, люди закрыли грузовикам дорогу, встав на их пути и перегородив проезд личными автомобилями. Оказалось, местные жители борются не столько за свое благополучие, сколько за сохранность природы.

- Нам вообще наплевать, пусть строят, что хотят, мы только «за», если район будет развиваться, – доносилось из толпы. – Пусть только речку нашу не засоряют!

Земля уже подступает к берегам речушки. Рабочие говорят, что ничего не бывает гладко с первого разаФото: Роман РЫЖИКОВ

Речь идет о реке Шевелюхе. Ее сложно разглядеть из-за зарослей высокой травы, но она есть. Выходит из Шевелюхинского озера, больше известного как «Техас», проходит как раз между двумя участками, заставленными чем-то похожим на дома, сколоченные на скорую руку, и впадает в Волгу.

- Эти сарайки здесь поставил наш сосед, - рассказывают местные. – Он строитель, сейчас – подрядчик на строительстве онкологической больницы на Чкалова.

Действительно, строения, понатыканные среди гор грунта, больше похожи на сарайки. Их, по словам местных, поставил здесь, на земле, взятой в аренду, Владислав Меньшиков в прошлом году. «Застолбил», объясняют люди, чтобы потом выкупить землю по дешевке.

Таких "домиков" по словам жителей на двух участках около 25. Только несколько из них стоят на кадастровом учетеФото: Роман РЫЖИКОВ

- Нам он всегда говорил, что все официально, по документам, но документов мы ни разу не видели, - рассказывают местные. – А сейчас, когда мы обратились и в полицию, и в прокуратуру, и в мэрию, мы и его не видим – прячется.

Пока шумная компания общественников собирала подписи, в стороне у старого трактора курили рабочие.

- Как откуда грунт? С Чкалова. Скоро еще привезут, примерно столько же, только на ту сторону реки. Да всё тут нормально, и из мэрии сюда люди приезжали смотрели, и Вячеслав Геннадьевич с ними… Ну, а где не бунтуют? Вот же смотрите, речка. Не трогаем мы ее.

И действительно, речку не трогают. Горы земли и глины готовы съехать прямо в воду при первом более-менее сильном дожде. А дальше – в Волгу. И местные борются, чтобы этого не допустить.

Если грунт поползет на столб, может произойти аварияФото: Роман РЫЖИКОВ

Конечно, есть и чисто бытовые мотивы. Каждый день мимо домов людей ездят десятки, говорят, сотни грузовиков. Разрушается дорога, столбом стоит пыль, постоянный шум… Людям это не нравится и они имеют полное право отстаивать свои интересы.

Не уже ли кто-то еще настолько заинтересован в застройке Шевелюхи, если арендатору позволяют подобные грубые нарушения? Мы буде следить а развитием ситуации.