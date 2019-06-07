2019-06-07T14:43:52+03:00
Общество

У некоторых плата повысится на треть: в Ярославле изменятся нормативы на отопление

Новые цифры начнут действовать с 1 октября
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле с 1 октября изменятся нормативы по отоплению.В Ярославле с 1 октября изменятся нормативы по отоплению.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Ярославле с 1 октября 2019 года введут новые нормативы потребления по отоплению. Если сейчас они едины для всего города, то после изменений цифры будут зависеть от года постройки дома и того, сколько в нем этажей. В мэрии Ярославля пояснили, что новые нормативы вводятся в соответствии с постановлением правительства Ярославской области и будут едиными для всего региона.

Как это скажется на размере оплаты? Специалисты посчитали, что для жителей одно- и двухэтажных домов, построенных до 1999 года, норматив на тепловую энергию окажется выше, чем был. Соответственно, за отопление им придется платить больше. Но коснется это все же не всех жителей.

- Стоит отметить, что новые нормативы будут применяться только в домах, собственники которых до сих пор не установили общедомовые приборы учета, и в домах, где нет технической возможности установки общедомового прибора учета тепловой энергии, - сообщили в мэрии города.

При этом жителям, у которых рост размера платы за коммунальные услуги после введения новых нормативов превысит 22% ежемесячного совокупного дохода семьи, могут обратиться за субсидией.

КСТАТИ

Плата повысится на 14-38%

На сайте городской администрации приведен примера расчета платы за тепло для квартиры площадью 54 кв.м. расположенной в двухэтажном многоквартирном доме, построенном до 1999 года и не оборудованном общедомовым прибором учёта тепловой энергии, где действующий сейчас норматив составляет 0,037 гкал на 1 кв. м., новый норматив - 0,04871 гкал на 1 кв. м.

Расчет.

Расчет.

В результате размер платы жителей малоэтажных домов, не установивших на дом ОДПУ, при введении новых нормативов увеличится на 14-38%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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