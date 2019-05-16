Главным тренером ярославского ХК «Локомотив» стал Крэйг МакТавиш. Клуб официально сообщил о его назначении 16 мая. С Крэйгом МакТавишем подписан двухлетний контракт.

- Для нашего клуба крайне важным оказалось то, что Крэйг разделяет стратегию, основанную на широком привлечении собственных воспитанников. Он хорошо знает многих молодых игроков из системы «Локомотива» и поможет им сделать новый шаг в карьере. При этом Крэйг готов успешно работать в условиях жесткого потолка зарплат, который «Локомотив», как известно, никогда не превышает. Считаю, что наши переговоры прошли в конструктивном ключе и новый главный тренер, благодаря огромному опыту и знаниям, при поддержке всей клубной системы «Локомотива», способен вывести команду на более высокий уровень, - прокомментировал президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев.

Крэйг МакТавиш -прославленный нападающий, в его копилке наград четыре Кубка Стэнли, которые были завоеваны в составе «Эдмонтон Ойлерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». МакТавиш девять сезонов работал главным тренером в НХЛ, в «Эдмонтоне». В 2006 году под его руководством команда попала в финал Кубка Стэнли. Также Крэйг МакТавиш имеет опыт работы главным тренером в АХЛ - в клубе «Чикаго Вулфс». Также он был ассистентом главного тренера сборной Канады, дважды становился серебряным призером Чемпионата Мира.

В последние несколько лет МакТавиш работал в руководстве «Эдмонтон Ойлерс», занимая должности генерального менеджера и вице-президента по хоккейным операциям.

О полном составе тренерского штаба на сезон 201902020 года в «Локомотиве» пообещали сообщить позже.

ДОСЛОВНО

Крэйг МакТавиш, главный тренер ХК «Локомотив»:

- Я с нетерпением жду начала моего сотрудничества с ХК «Локомотив» и лично господином Яковлевым. В последние несколько лет я достаточно часто бывал в России, смотрел матчи КХЛ и был заинтересован в том, чтобы тренировать здесь. Надеюсь, ближайший сезон будет для нашей команды захватывающим и удачным.