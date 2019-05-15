2019-05-16T12:58:37+03:00
Общество

Мэрия Ярославля передаст детские городки на содержание жителей

Нам удалось получить подробный комментарий по этой теме в городской администрации
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Детские городки будут содержать управдомы на деньги жителей.Детские городки будут содержать управдомы на деньги жителей.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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«Из-под бабушек скоро скамейки выдирать будут»

В Кировском и Ленинском районах Ярославля на подъездах домов появились листовки от администрации районов, призывающие жителей взять на себя содержание детских и спортивных городков во дворах. Причем ответ потребовали дать до 22 мая.

- В случае отказа или непредоставления протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома установленное на придомовой территории оборудование будет демонтировано, - говорится в обращении.

Жители были шокированы таким ультиматумом.

- Из-под бабушек скоро скамейки выдирать будут или поминутную тарификацию введут? – пишут ярославцы в соцсетях.

Кроме того, людей возмутило и то, что в свое время все эти площадки были поставлены в рамках муниципальных программ или вовсе в подарок жителям от депутатов перед выборами. А теперь за эти презенты придется платить.

Жильцам передадут 500 городков

Впрочем, в мэрии Ярославля сообщили, что администрация перегнула палку. На самом деле, все не так жестко.

- Мэрия сроков не устанавливает и не говорит, что площадки будут снесены, - прокомментировала на заседании муниципалитета 15 мая первый зам мэра Алла Кибец.

Однако то, что процесс передачи площадок жителям все-таки идет, в городской администрации подтвердили. Причем происходит это во всех районах.

- Сейчас проходит инвентаризация городков, составляются акты об их состоянии. Если площадка аварийная, ее демонтируют ради безопасности. Если же городок нормальный, то его передадут в ведение управляющей компании или ТСЖ, - рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева.

По ее словам, это соответствует закону.

- Городки находятся на придомовых территориях, которые по жилищному законодательству относятся к общему имуществу собственников. Поэтому ТСЖ или управляющие компании в силу заключенного договора управления должны проводить осмотр этого имущества, своевременно выявлять дефекты и принимать меры к их устранению, чтобы создавать благоприятные условия для проживания людей. То есть фактически заниматься содержанием и обслуживанием, - пояснила специалист.

Сейчас якобы чисто документально само имущество передадут из казны, в которую они попали в силу того, что были установлены городом, ТСЖ и управдомами. Причем коснется это в основном только городков, установленных до 2017 года. Таких в Ярославле около 500 штук. Площадки, оборудованные после этого срока, как правило, уже и так юридически находятся на балансе жителей.

- До 2017 года мы благоустраивали дворы, исходя из заявок жителей. Принудительно установку малых архитектурных форм не осуществляли. А с 2017 года ситуация изменилась. Благоустройство дворов вошло в нацпроект, мы начали получать на это в том числе и федеральные средства. И по требованиям федерального уровня, чтобы попасть в программу, требовалась уже не просто заявка активистов, а протокол общего собрания собственников жилья. Если жильцы хотели, чтобы на их дворовой территории появилось детское игровое оборудование, они обязаны были на старте принять решение о готовности включить его в состав общедомового имущества и в дальнейшем содержать, - объяснила Шетнева.

Во сколько обойдется содержание детских площадок?

В мэрии подчеркнули, что жители уже давно платят за содержание детских площадок во дворах. Тариф на обслуживание малых архитектурных форм (городков, лавочек, урн, бельевых штанг и прочего подобного имущества) был введен постановлением мэрии в октябре 2017 года. Он составил 26 копеек с квадратного метра жилья. Эта строчка включена в плату за содержание жилых помещений. Несмотря на то что жители и управдом могут установить свою плату по этой статье, большинство управляющих компаний предпочитает пользоваться именно тарифами, предложенными мэрией. Поэтому никаких новых трат для жителей появиться не должно.

Между тем не все управдомы безропотно подписывают подготовленные мэрией акты приема-передачи оборудования.

- Мы в таких случаях будем информировать жителей о том, что их управляющая компания отказывается выполнять требования закона и собирается избирательно выполнять свои обязанности. И пусть жители решают, нужна ли им вообще такая управляющая компания, - прокомментировала Наталья Шетнева.

Впрочем, люди и сами могут отказаться от городка. Такое решение вправе принять собрание собственников. Тогда площадку демонтируют и перенесут в тот двор, где жители готовы и хотят ее содержать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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