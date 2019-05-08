Дмитрий МИРОНОВ: Нам удалось серьезно продвинуться вперед

В 2018 году в Ярославской области за счет средств дорожного фонда приведено в нормативное состояние 270 километров дорог, а на поддержку малого и среднего предпринимательства было направлено более 2 млрд рублей. Такие цифры прозвучали в ежегодном отчете губернатора Дмитрия Миронова перед депутатами облдумы.

Приведены в порядок

В 2018 году в регионе сохранялся высокий темп дорожных работ.

- За два минувших года в этом направлении сделано беспрецедентно много. В целом в прошлом году за счет средств дорожного фонда приведено в нормативное состояние 270 километров дорог и 215 погонных метров мостов областной и муниципальной собственности, - отметил Дмитрий Миронов. - В планах этого года - привести в нормативное состояние 111 километров автомобильных дорог регионального и местного значения.

Масштабные работы велись по всему региону. Так, в Рыбинске за 2018 год отремонтировано 34 километра дорог. По указанию Президента России из федерального бюджета на эти цели было выделено 600 млн рублей. В Ярославле в июне прошлого года был введен в эксплуатацию новый мост через Которосль. Общая стоимость работ составила 640 млн рублей, из которых 583 млн - из федерального бюджета.

Объем средств дорожного фонда составил 6,6 миллиардов рублей

- Мы видим, что ситуация в дорожной отрасли меняется в лучшую сторону, - сказал председатель общественного совета при областном департаменте дорожного хозяйства, член общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля, директор института инженеров строительства и транспорта ЯГТУ Алексей Игнатьев. - И нельзя не отметить усиление внимания со стороны правительства, главы региона, органов власти к мнению активных жителей и общественных организаций. Проводятся встречи разного уровня, организуются выезды на объекты, идет сбор различной информации. Наша основная задача - сделать Ярославскую область безопаснее и комфортнее для всех. Впереди у нас большой сезон - 2019. Мы к нему готовы, и я уверен, что все у нас получится.

Высоко оценил работу правительства региона в сфере дорожного хозяйства и председатель комитета региональной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Николай Бирук.

- В 2018 году в сфере дорожного хозяйства правительством региона был выполнен масштабный объем работ, - говорит он. - Прежде всего, стоит отметить, что значительно увеличился объем дорожного фонда. Как следствие, выросло число отремонтированных дорог. Думаю, если и дальше регион будет такими же темпами выполнять национальный проект «Безопасные и качественные дороги», то уже в обозримом будущем мы сможем привести в порядок региональные и межмуниципальные дороги, дороги в населенных пунктах. Кроме того, безусловным достижением областного правительства и Ярославской областной Думы являются результаты совместной работы по привлечению дополнительных средств в дорожный фонд. Уже в этом году мы обеспечим пополнение фонда на сумму не менее чем 500 млн рублей. Это, напомню, стало возможным благодаря принятым в прошлом году изменениям в законе, предусматривающем зачисление в дорожный фонд штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Депутат отметил, что областной думой вместе с региональным правительством ведется большая работа по обеспечению качества ремонтов дорог.

- Мы намерены усилить работу по контролю качества ремонта дорог. Это будет сделано за счет регулярных выездных проверок. Чтобы в дальнейшем было меньше нареканий к качеству дорожного строительства, необходимо контролировать ход всего процесса. Практика показала, что решение привлекать к этой работе общественников дает очень эффективные результаты, - подвел итоги Николай Бирук.

В рамках проекта "БКД" в порядок приведено 82 км дорог

Драйвер экономики

Еще одним из приоритетных направлений деятельности регионального правительства является поддержка малого и среднего бизнеса. В нашем регионе в рамках развития механизмов его поддержки действуют государственные программы развития. Также решаются задачи по формированию благоприятного предпринимательского климата, устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, расширению доступа для малого предпринимательства к финансовым ресурсам, созданию инфраструктуры поддержки этого сектора экономики.

- Особое место в экономике региона занимает малый и средний бизнес. За счет средств регионального и федерального бюджетов, c учетом предоставленных займов и поручительств Фондом поддержки МСП Ярославской области, на развитие малого и среднего бизнеса в 2018 году направлено более 2 миллиардов рублей бюджетных средств, в том числе 1,6 миллиарда привлечено из федерального бюджета, - подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов.

В прошлом году в области была учреждена единственная в Центральном федеральном округе Региональная лизинговая компания, главная цель которой - оказать финансовую поддержку субъектам индивидуального и малого предпринимательства в приобретении оборудования на льготных условиях. Почти треть объема лизингового финансирования предоставлена предпринимателям из моногородов. Расчетный объем лизинговых услуг на конец этого года составит почти 2 млрд рублей.

Также созданы центр поддержки предпринимательства и центр оказания услуг. Свое представительство в регионе открыл Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства - «МСП Банк». Для удобства все объекты инфраструктуры были размещены на единой площадке - в центре комплексной поддержки предпринимательства «Мой бизнес», работающем по принципу одного окна.

Совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и АО «МСП Банк» реализовывались три ключевые программы финансовой поддержки предпринимателей: предоставление механизма гарантий и поручительств, предоставление микрозаймов на льготных условиях и реализация льготных программ кредитования.

По объему кредитов, предоставленных малому бизнесу, наша область находится на 6-м месте в ЦФО. Крупнейшие заказчики за прошлый год увеличили объем закупок у малого и среднего бизнеса в два раза.

На развитие малого и среднего бизнеса направлено два миллиарда рублей

По количеству малых предприятий на 1000 человек Ярославская область занимает 3-е место в ЦФО

- Малое предпринимательство - основной драйвер развития экономики. И об этом говорил Президент России Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным Собранием. За прошедший период в нашем регионе произошел большой рывок в этой сфере. Инвестиционная привлекательность Ярославской области растет, большую роль играют созданные в регионе институты поддержки малого и среднего бизнеса, которые сосредоточены в одном месте, что удобно и эффективно, - считает председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству областной думы Роман Фомичев. - Именно активная работа по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса позволила нашему региону подняться на 8 пунктов в рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации АСИ. За прошедший сезон сделан большой рывок, связанный с мотивацией и обеспечением предпринимательской активности, в том числе инвестиционной. И главное, что решаются задачи по увеличению вложений во внутренний продукт самого региона. Поэтому мы позитивно оцениваем работу регионального правительства по поддержке субъектов малого предпринимательства.