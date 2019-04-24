«Туристов убили беглые зеки»: ярославец считает, что раскрыл тайну перевала Дятлова

В июне 1969 года группа ярославских туристов ушли в поход на Северный Урал. Шесть молодых парней и три девушки сложили снаряжение в вещмешки и отправились в путешествие.

- Подготовка заняла около года, -вспоминает 74-летний Евгений Михайлович Куницын, турист с многолетним стажем. - И за это время неожиданно для всех произошло радостное событие, так что путешествие стало свадебным.

Ребята отправились почти за 1800 км от дома, в Ивдель, самый северный город Свердловской области. Это была их первая остановка на пути, который должен был почти в точности повторить печально известный маршрут…

- Тогда еще никто не знал, что место, в которое мы собираемся – перевал Дятлова, - вспоминает 74-летний Евгений Михайлович Куницын, турист с многолетним стажем. – В те времена, в принципе, никто не знал, что с группой туристов случилось что-то ужасное, хотя и прошло уже десять лет.

24-летний Евгений Куницын

От Ивделя ярославцы по узкоколейке добрались до небольшого поселка Полуночное, основанного в 1942 году при строительстве рудников. Следующей остановкой стал Вижай – предпоследний населенный пункт, где побывала группа Дятлова перед походом. Из открытых источников следует, что основное население Вижая в те годы состояло из сотрудников Ивдельского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР. В 1991 году поселок сильно пострадал при пожаре, а в 2010-ом – выгорел практически полностью…

- Мы не придавали этому никакого значения, думали о предстоящем маршруте, – говорит Евгений Куницын. - Да и узнавали обо всем прямо на месте - про лагеря никто не распространялся .

Дальше группе предстояло перейти через перевал в приток Вишеры, по которому туристы собирались пройти на плоту до самой реки. Преодолев перевал, ярославцы приступили к сборке плота. Но уже заранее было ясно, что эта затея не увенчается успехом.

- Мы рассчитывали, что в июне будет высокая вода, но, когда вышли на маршрут, снега было по пояс, - рассказывает Евгений Куницын. - Он еще не успел растаять, и реки были мелкими. Идти пешком было практически невозможно, за полтора дня мы преодолевали только полтора километра. С утра еще можно было пройти по насту, но к середине дня снег прогревался и проваливался. Снегоступы застревали намертво, а за спинами были тяжелые рюкзаки со скобами для строительства плота.

Плот выдерживал только двух человек, а при большей загруженности садился на камни. Силы кончались, а время было на исходе – туристы должны были со дня на день отправить телеграмму, что их поход закончился успешно, иначе начались бы поиски группы, как это случилось в случае с группой Дятлова. Было принято решение возвращаться обратно налегке, по своим же следам.

Идти было очень трудно, участники то и дело проваливались в снег

Тот поход закончить так и не удалось, но было еще много других. Евгений Куницын всю жизнь проработал геодезистом и побывал во множестве экспедиций. Спустя годы в руки мужчины попало расследование «КП» - статья «Тайна перевала Дятлова: откуда взялись жуткие травмы у погибших туристов». В памяти всплыло случившееся с ним самим.

- Там, в Свердловской области, лес валили, - вспоминает Евгений Михайлович. – Мы возвращались уже без сил, когда мимо проходил состав. Нас подобрали, и мы повалились на бревна. А через несколько часов услышали выстрелы.

Стреляли в воздух. Состав остановили несколько солдат во главе с лейтенантом, все грязные и злые от усталости. Оказалось, они уже несколько дней искали в окрестностях беглых зеков.

- Нас обыскали и отправили дальше, предупредив об опасности. Тогда мы, конечно, перепугались, но не придали этому того значения, какое вырисовывается сегодня, - говорит Евгений Куницын. – Если зеки могли сбежать в 1969-м, за десять лет до этого - могли тем более.

Оказавшись на вокзале по дороге домой, туристы уснули, не дожидаясь поезда

По версии ярославца, именно с беглыми зеками и встретилась группа Дятлова во время рокового похода. Туристы преградили им единственный безопасный путь к свободе – через перевал. А повстречав преступников, советские люди не могли не рассказать об этом по возвращении домой. Поэтому неизвестные не могли оставить свидетелей и попросту убили всех. Поскольку они бежали из лагеря, оружия у них быть не могло – это объясняет жуткие травмы, видимо, били всем, что попадалось под руки…

Но почему тела были обнаружены так далеко друг от друга? Почему участники группы были раздеты? По версии Евгения Куницына, жертвой беглецов мог стать сначала кто-то один, а его жуткие крики попросту напугали и дезориентировали остальных.

- Почему об этом не говорят во всеуслышание? Вы представляете, какой был бы скандал, если бы в Союзе стало известно, что девять человек жестоко убили сбежавшие из лагеря заключенные? – объясняет турист. - Я считаю, моя версия намного правдоподобнее всей той мистики, о которой рассказывают по телевизору…

Евгений Куницын вспомнил тревожный случай после расследования КП и пришел в ярославскую редакциюФото: Роман РЫЖИКОВ

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