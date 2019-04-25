Отопление в Ярославле начнут отключать с понедельника

Ярославцы жалуются, что на улице +20, а батареи в квартирах горяченные. Единственное спасение - открытые окна.

- Долго будем улицу отапливать? А нам это еще и оплачивать надо! - возмущается позвонившая нам пенсионерка Марина Павловна.

И вот мэрия отреагировала. В пресс-службе городской администрации сообщили, что на следующей неделе отопление отключат. Сначала ориентировочной датой назвали 30 апреля. Но в четверг вышло постановление, подписанное первым замом мэра Аллой Кибец, по которому отключение перенесли на 29 апреля.

- По существующим нормам, отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха на улице держится на отметке не ниже 8 градусов. В связи с установившимися благоприятными климатическими условиями и учитывая прогноз погоды, было принято решение о завершении отопительного сезона с 29 апреля, - прокомментировал заместитель директора департамента городского хозяйства Олег Одинцов.

Но по закону подлости именно в это время ожидается похолодание. Причем довольно резкое. По прогнозам синоптиков, с 22 градусной жары в субботу, 27 апреля, столбик термометра опустится до 10 градусов днем в воскресенье. В ночь на понедельник ожидается минус 2 градуса. Немного теплеть начнет со вторника, 30 апреля. На Первомай ожидается 14 градусов днем и около 2 градусов ночью. К Дню Победы, по предварительным прогнозам синоптиков, летнее тепло все еще не вернется. Температура будет держаться на отметке 10 - 15 градусов.