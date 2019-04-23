Ярославские судебные приставы выпустили пасхальные куличи с информацией о долгах

В преддверии Пасхи ярославские судебные приставы выступили с необычным предложением: а что если к куличам приложить магниты со ссылкой на их сайт? Бумажки, мол, все выкидывают, а магнит и на холодильник повесить можно. Обратились за благословением и получили его, и даже помолились вместе с настоятелем за «начало доброго дела». Пасхальную акцию «Узнай о своих долгах» решили проводить при поддержке не только представителей епархии, но и руководством хлебозавода № 4. Молебен, кстати, провели прямо в пекарне, где потом и взялись за праздничную выпечку.

- В каждую упаковку с куличом мы вложили подарочный магнит со ссылкой на наш сайт, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. – По ссылке можно проверить есть ли у вас долги.

Первая партия куличей с сюрпризом уже отправилась на прилавки одного из крупных гипермаркетов в Ярославле. Трем случайным покупателям посчастливится еще больше: они не только получат магнит, но и найдут в упаковке иконку и приглашение на экскурсию в Храм Михаила Архангела. Узнать, кстати, куличи приставов довольно просто – зеленые магниты «Узнай о своих долгах» сразу бросятся в глаза. Так что, если вы хотите магнитик, или, наоборот, не приемлите такие коллаборации, будьте внимательны при выборе пасхальной выпечки.