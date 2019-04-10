2019-04-10T14:49:54+03:00
Общество

Ярославский активист: «Субботник – клеймо дармоедов»

С 8 апреля в Ярославле проходит месячник под названием «Включай весну!». Власти города агитируют горожан выходить на улицы и убирать город вместо них самих
Виктор ПОЛЯК
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Пусть на субботники выходят те, кто не умеет работать на своем месте по организации порядка и наведению чистотыПусть на субботники выходят те, кто не умеет работать на своем месте по организации порядка и наведению чистотыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Очередная паническая кампания ярославских высоковыдвинутых деятелей по наведению чистоты в городе... По отзывам в соцсетях даже выявлены горячие энтузиасты этой пиар-кампании.

Хочется напомнить всем энтузиастам шумных кампаний, что само понятие «субботник» появилось в России практически 100 лет назад, причем в условиях коммунистических новаций. В том числе, решили обходиться без денег, назвав это пережитком капитализма. Именно здесь зародился современный клич: «Денег нет, но вы держитесь!».

Проще говоря, платить за работу стало нечем. А вот паровозы надо было чинить. И решила группа работяг починить паровозик за так просто. Ну, под настроение. Все равно не заплатят. И действительно не заплатили. Потому как нет, но вы держитесь! Но отметили и назвали «Великим почином». То есть вы там работайте, а платить за работу мы вам не будем, ибо то ли нечем, то ли не хотим, то ли уже себе взяли.

И ведь навязали этот почин в новой «свободной России» на долгие сто лет. Так навязали, что у многих тяга к субботникам просто зудит в одном месте, на котором очень хорошо сидится.

Вот, например, уборка придомовой территории занесена отдельной строкой в договор с управляющей организацией, и на это с каждой квартиры и с каждого жильца взимается сумма ежемесячно. Причем, приличная сумма. Гляньте в свои квитанции. То есть средства на обеспечение чистоты во дворах имеются, поэтому за чистоту следует спрашивать с управляющей организации. Вместо спроса, «управленцы» переводят стрелки на субботники и, что удивительно, находят мощную поддержку среди тех, у кого зудение по субботникам еще не усохло. И эти «зудящие» требуют от людей выходить на субботник со старыми граблями в руках и под ногами. Вместо того, чтобы сказать: «Ребята! За все уплачено!»

Точно такая же ситуация и с чистотой на улицах. Люди платят налоги, а на эти деньги мэрия заключает договора на уборку территорий. Ребята, за все уплачено! Наведите чистоту в городе. Вы же за это отвечаете. Не горожане, на деньги которых вы барствуете, должны наводить чистоту, а власти города.

Что? Подрядные организации подводят и не справляются? Какая жалость! И на этом основании горожане должны выходить на субботники и вкалывать за ваших подрядчиков? «Где деньги, Зин?»

Получается, что мэрия заключает договоры с теми, кто не умеет или не хочет работать, а хочет только деньги получать за безделье. А потом мэрия призывает горожан выходить и поработать за дармоедов?

Ребята, предупреждаю: ни на какие субботники не пойду. И всех к этому призываю. Пусть на субботники выходят те, кто не умеет работать на своем месте по организации порядка и наведению чистоты. Это для них будет как своеобразное клеймо.

Вперед с граблями прошлого века!

ИСТОЧНИК KP.RU

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