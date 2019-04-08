В Ярославле проснулись клещи

В Ярославской области проснулись клещи. В понедельник, 8 апреля, в лаборатории региона уже обратилось несколько человек, покусанных кровососами. Среди них двое детей. Как рассказали «Комсомольской правде - Ярославль» в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии на улице Войнова, ребята подхватили клещей в минувшие выходные в Заволжском районе Ярославля и в Тутаевском районе. Также опасное насекомое присосалось к 63-летнему жителю Ростова Великого прямо в черте города. К счастью, во всех трех случаях клещи оказались не заразными.

В прошлом году начало сезона активности кровососов пришлось на вторую декаду апреля. Этой весной благодаря теплой погоде насекомые начали «охоту» чуть раньше. Пик обращений специалисты ожидают с мая.

В Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области напомнили, что наш регион является эндемичным, то есть неблагополучным по заболеваемости клещевыми инфекциями, к которым относятся: клещевой энцефалит, иксодовый боррелиоз, отмечается риск заражения анаплазмозом, эрлихиозом. Самыми проблемными районами региона традиционно считаются Ярославский, Тутаевский и Гаврилов-Ямский, в Ярославле – Заволжский. Именно оттуда привозят больше всего клещей, причем часто насекомые оказываются заразными.

Самым надежным методом защиты от клещевого энцефалита является прививка. Ее надо делать дважды. Первый укол, как правило, назначают осенью, второй – через 1-3 месяца. Защита от заболевания наступает через две недели после получения второй дозы вакцины. Тем, кто не позаботился о вакцинации, придется защищаться другими способами.

НА ЗАМЕТКУ

Как избежать укуса клеща

- при выходе на «опасные» территории (лес, дачный участок, кладбища) нужно надевать специальную одежду (светлую, однотонную, с длинными рукавами, плотно прилегающими манжетами и воротником, рубашку лучше заправить в брюки, а низ штанин – в обувь);

- проводить само и взаимоосмотры;

- использовать репелленты.

Как защититься от клещей.

Что делать, если насекомое все-таки присосалось

Как можно быстрее удалить его, стараясь не повредить хоботок. Для этой цели сделать петлю из нитки, накинуть ее на место присасывания клеща, свести концы нитки вместе и по часовой стрелке осторожно прокрутить. Извлеченного клеща вместе с ниткой поместить в пластиковую или стеклянную емкость, в которую предварительно положить увлажненную ватку, плотно прикрыть крышечкой и доставить клеща в лабораторию в течение первых трех дней с момента присасывания. Место присасывания нужно обработать кожным антисептиком.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

Где провести обследование клеща на инфекции

Если вы сами не смогли снять клеща, то можно обратиться в травмпукт Ярославля или в приемный покой районной больницы. Снятого клеща можно исследовать в лабораториях «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»:

– в Ярославле: ул. Войнова, дом 1, телефон 8(4852) 73-36-42 (без выходных с 9 до 16.30, в период активности клещей – с 8 часов);

– в Рыбинске: ул. Солнечная, дом 39, телефон 8(4855) 55-12-88 (с 8 до 15.30, суббота, воскресенье – выходные, в период активности клещей – с 8 до 16.30, в субботу – с 8 до 13 часов);

– в Ростове Великом: Перовский переулок, дом 19; телефон 8(48536) 62-543 (в апреле – по будням с 9 до 15 часов, в мае-июне – по будням с 9 до 15 часов, в выходные и праздники с 9 до до 12 часов, 1 и 9 мая – не будет работать, в июле-августе – воскресенье будет выходным).

Если получен положительный результат исследования клеща на вирус клещевого энцефалита, то пострадавшему вводится бесплатно противоклещевой иммуноглобулин в том случае, если от момента присасывания клеща прошло не более трех дней. Для этого надо обратиться в травмпункт:

– для детей: Тутаевское шоссе, д. 29, телефон (4852)55-73-70;

– для взрослых, проживающих в Красноперекопском, Фрунзенском, Кировском районах - в травмпункте больницы им. Семашко: Ярославль, ул. Семашко, д. 7, телефон (4852)45-04-09;

– для взрослых, проживающим в Ленинском, Дзержинском, Заволжском районах - в травмпункте больницы им. Соловьева: Загородный сад, д.3, телефон (4852)73-52-69;

– жителям области в приемных покоях центральных районных больниц.

Если в клеще обнаружены боррелии, то для назначения курса антибиотикопрофилактики нужно подойти к участковому педиатру, терапевту или инфекционисту по месту проживания.

КСТАТИ

Когда начнется обработка территории Ярославля от клещей

В мэрии города сообщили, что это зависит от погодных условий. Специалисты ждут, когда на территориях парков, скверов, садиков, школ и других площадок, которые традиционно подвергаются обработке, сойдет весь снег. При этом за три дня до и три дня после обработки не должно быть осадков. Только в сухую погоду обработка будет эффективной.