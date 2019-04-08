С широко закрытыми глазами: не сойти с ума и не заскучать

Недавно Регина Парпиева, незрячая девочка, которая в декабре 2018 года брала интервью у Владимира Путина, смогла «увидеть» мир с помощью говорящих очков. Но такие очки стоят недешево, да и в России их найти проблематично. Хотя, подождите! Сейчас ведь в любом гаджете есть специальные возможности. Невидящие – услышат. Неслышащие – увидят. Все предусмотрено. Казалось бы. Мы решили проверить, можно ли хотя бы один день провести в своей комнате, ничего не видя, но не изменяя своим привычкам. То есть, полагаясь только на говорящие телефон и ноутбук, память и желание отдохнуть. Свою комнату же все знают как облупленную, правда? Что в этом может быть сложного?

Утро начинается не с кофе

Вечером перед днем эксперимента я попыталась запомнить, где все лежит. Может быть, стоило прибраться, но тогда бы я точно ничего не нашла. И конечно же, за ночь картинка в голове подстерлась. Еще вечером я закрыла глаза повязкой, чтобы не было соблазна отложить эксперимент на другой день. Так что когда я проснулась около часа дня под приятный женский голос из телефона, на улице, наверное, было светло. Но я этого не видела. Как и не видела, что же мне пришло в «одном новом сообщении», которое разбудило меня. Пришлось играть в игру «Угадай, где висит уведомление, чтобы его открыть». Никогда еще мой телефон не казался мне таким огромным. Восемь минут я слепо тыкала в экран, пока телефон наконец-то не прочитал сообщение вслух. Хорошо прочитал, с выражением. Так, теперь нужно как-то ответить. Эх, такой большой экран, и такие маленькие кнопочки с буквами! И так много хочется написать! 27 минут и пару нервных срывов спустя я наконец-то отправила это сообщение. Иии… человек на него ответил. Но после первого раза уже было намного проще. Я как будто словила дзен.

Привычка – вторая натура?

Спать дальше не было смысла, поэтому я пошла умываться и чистить зубы. По пути на автомате включила свет в комнате. За чисткой зубов поняла, что свет-то как раз мне сегодня и не нужен. Рассмеялась. С полным ртом пасты. Решила не проверять, осталось ли что-то на стенах. Быстренько вернулась в комнату, умудрившись никуда не врезаться, выключила свет.

Так, что там дальше по списку? Надо заправить кровать. Ну, это легко. Пусть я не вижу, но руки-то помнят! Спустя 10 минут я поняла, что руки у меня – склеротики. Одеяло я смогла более-менее расправить, но на покрывало сил уже не осталось. Ладно, все-таки выходной. И так сойдет!

Надейся и лей

Полезное закончилось, можно переходить к приятному. К чтению новостей на ноутбуке за чашечкой кофе. Начну с кофе. К счастью, в чайнике вода есть, это не проблема. А пока он кипятился, я думала, как сделать кофе с сахаром и молоком без травм. И чтобы весь сахар оказался в кружке. В одном фильме я видела специальный датчик для слепых, который пищит, когда его что-то касается. Но у меня-то такого нет. Палец же под кипяток не засунешь… Чайник щелкнул, уже начал остывать, а я так ничего и не придумала. «Ладно, руки, один раз вы меня подвели, больше так не делайте», - решила я. Попыталась насыпать и налить на звук, и чисто на ощупь вокруг ничего лишнего не оказалось. Успех дня!

Компьютер включился с первого разаФото: Наталия ЧЕРНОВОЛОВА

Нельзя просто взять и прочитать

Кофе готов – настало время утренних новостей. Что может быть проще – включила ноутбук и читай сколько угодно. Но, если вы уже забыли, я ничего не вижу. Экранный диктор заранее включила. Но вот будет ли он работать, если честно, не была уверена. И не зря. Пару минут ничего не происходило. Я приложила ухо к клавиатуре, чтобы понять, включился ли вообще ноутбук. Он тихо гудел. Значит, включился. «Экранный диктор включен», - сказал он внезапно глубоким мужским голосом. Ура, заработало! «Экранный диктор включен», - сказал он еще несколько раз разными голосами и умолк. Спасибо, я и с первого раза поняла. А когда мне пароль вводить, ты не скажешь? Ладно, железяка. Чтобы появилось окно пароля, нужно нажать любую кнопку. Я нажала пробел. «Пробел», - констатировал компьютер. И через десяток секунд добавил: «Окно ввода пароля». Отлично! Нажала первую букву пароля, надеясь, что ноут мне скажет, ту ли кнопку я нажала. Методом слепой печати я, вроде, владею, но это не совсем та слепая печать. «Скрытый», - ехидно сообщил голос. Ах ты ж! Не знаю, сколько времени мне понадобилось, чтобы вслепую найти на большом экране маленькую кнопочку «Показать символы». Чисто по ощущениям, полчаса. Но я таки открыла рабочий стол. Нашла браузер, открыла Яндекс и сайт «Комсомолки». Так прошли еще полчаса. И – сюрприз! Компьютер не хочет мне читать, что там написано. «Не в доступном тексте», - раз сто повторил он. Ладно. Один день можно и вытерпеть без новостей.

Неприкаянная такая

Быстро оправившись от провала с новостями, я решила посмотреть фильм. А что там можно посмотреть, не видя? Точно! Классика советского кинематографа, где все происходящее на экране комментирует красивый и совсем не компьютерный голос – «Семнадцать мгновений весны». Или, как его назвал голос моего ноутбука, «17 мыджновиний виснй» (название было написано латиницей). Первые полчаса я просто наслаждалась фильмом. И тем, что не надо искать никакие кнопки. Потом я поняла, что когда только слушаешь, чувствуешь себя как-то неприкаянно. Хочется двигаться или хотя бы чем-то занять руки. Нашла в тумбочке мячик-мнячик для снятия стресса. Помяла его, покидала, стало веселее.

Это не яблоко, я не Ньютон

Когда я загралась с мячиком, он прилетел мне в лоб. И меня осенило! Можно же попробовать почитать новости не в удобном для зрячих людей браузере, а в стандартном Microsoft Edge. Экранный браузер – это же стандартная фича системы. И в системном браузере она должна работать. Удивительно, но это сработало! И я наконец-то узнала, что произошло в мире и в Ярославле.

Новости все-таки прочиталисьФото: Наталия ЧЕРНОВОЛОВА

Забей!

На новости о метеорите в Красноярске в дверь постучали. Я сразу ломанулась к двери, сработал рефлекс. Ай! До двери я не добежала, моя пятка поймала гвоздь. Даже в тапке это было больно. А стучали вообще в соседнюю дверь. Обидно. Но проблему с гвоздем нужно было решить. Иначе придется весь день сидеть на стуле, чтобы не проколоться. Буквально. Молоток в комнате не водится, но вместо него я приспособила неубиваемую стеклянную кружку. На ощупь я забила выросший гвоздь, а другой, рядом с ним, просто вынулся. Положила его на холодильник, подальше от ранимых пяток.

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Если очень хочется забить - всегда можно найти чем!

Публикация от Natalie Chernovolova (@tasyaezova) 7 Апр 2019 в 2:35 PDT

Просто(й) ужин

После этой разминки я вернулась к «Семнадцати мгновениям весны». Но там кто-то упомянул еду, и я вспомнила, что за весь день только выпила чашку кофе. Пора бы подкрепиться. «Закину макароны в мультиварку, пусть варятся», - я решила не усложнять. В пакете как раз оставалась где-то порция. Удобно. И, удивительно, как раз с готовкой у меня не возникло никаких проблем. Макароны из мультиварки никуда не сбегали, кипятком почти не брызгали. И даже когда я резала сосиску, порезы остались только на ней, а не на пальцах. Круто! За несколько часов я адаптировалась! Ну, или это просто было несложно. Первая версия мне нравится больше.

Развлекаюсь, как могу

Ужин съеден, мячик надоел, Штирлица еще ни в чем не заподозрили. Короче, мне стало скучно. Мысленно перебрала все веселые и просто нескучные занятия. Поняла, что ничего из этого не принесет радости, когда ты этого не видишь. Только если… Точно, у меня же есть деревянные брусочки для Дженги! Строить башню вслепую – это должно быть весело! И да, в тот момент я радовалась, как никогда! Особенно когда услышала, что в «Семнадцати мгновениях весны» началась та самая сцена в кафе. Возводить башню под прекрасную музыку - я чувствовала себя великим строителем! Но вот башенка упала. И великому строителю пришлось опуститься на четвереньки, чтобы собрать все брусочки. Это, конечно, не гвоздик, и не кусочек Лего, но если наступить, все равно будет больно.

Чем заняться, когда ты ничего не видишь? Построить башню!Фото: Наталия ЧЕРНОВОЛОВА

Расслабон

Остаток вечера прошел спокойно. Когда закончилась очередная серия «Семнадцати мгновений весны», я включила на телефоне радио. Полчаса позанималась йогой, а потом просто подпевала и подтанцовывала радио. Раз никто не видит и не слышит – можно и оторваться. Пару раз ударилась об шкаф и кровать, но несильно.

23:30. Легла спать. Легла и сняла маску. Открыла глаза. О БОЖЕ, КАК ПРЕКРАСНА ЭТА КОМНАТА В ПОЛУТЬМЕ! Даже когда у тебя зрение -5. Видеть хоть что-то – это чудесно!

Выводы и заключения

У меня весь день чесались глаза снять эту маску и посмотреть уже, что там происходит у меня перед носом. И туда ли я направила фотик, чтобы запечатлеть этот эксперимент. Но это было бы нечестно, поэтому маска оставалась на месте. По научным данным мы 80% информации получаем, просто видя. И когда этот поток перекрывают, это ужасно нервирует. Но если отбеситься, можно по-новому взглянуть на те вещи, которые не казались важными или интересными, когда находились в поле зрения.

В общем, в стенах своей комнаты, которую ты отлично знаешь, еще можно жить. Здесь адаптироваться просто. Но вот с выходом из ее пределов – даже с выходом в сеть – будут проблемы. Стандартная озвучка действий в компьютерах и смартфонах далека от совершенства. Озвучивает далеко не все. И ее нужно заранее настраивать под себя, а сделать это, когда ты уже не видишь, нереально. Даже чтобы просто прочитать новости, нужно знать, где что находится. И даже если ты представляешь, как сайт выглядит на экране, полуслепая системная озвучка и рекламные баннеры могут не пустить к самому тексту. Да и знакомая комната может быстро наскучить. О полноценной жизни, ничем не отличающейся от жизни зрячих людей, речи быть не может. Нужны специальные гаджеты и примочки. А их себе позволить может не каждый.

Все фото и видео были сделаны в день эксперимента.