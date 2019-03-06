Врачи отправили девушку из Ярославля на операцию, которая ей была не нужна

Все началось с того, что в 2014 году жительница Ярославля Юлия Егорова сильно ударилась коленом. После этого нога долго болела. И девушка решила обратиться к специалистам.

Четыре болезни - и ни одной реальной

Выбрала для лечения частную клинику «Константа». Врач назначил ей несколько исследований. Рентген и УЗИ не показали ничего страшного. Но для верности еще решили сделать магнитно-резонансную томографию - МРТ. Вот тут-то и начался кошмар.

- Я выбрала диагностический центр «Томоград», который тогда располагался на проспекте Октября. Он меня устроил по стоимости услуг и месту расположения. Заплатила за исследование 3000 рублей. Но то, что мне написали в заключении, повергло в шок и меня, и моего лечащего врача. В протоколе МРТ говорилось, что у меня артроз суставов, синовит, застарелый хронический частичный разрыв связки, дегенеративно-дистрофические изменения менисков. До этого мой врач придерживался мнения, что вылечить меня можно без операции. Но после результатов МРТ посчитал, что требуется хирургическое вмешательство, - рассказала Юлия.

Операцию девушка опять же решила делать в «Константе». Заплатила еще 30950 рублей.

- Анестезия у меня была такая, что я находилась в сознании во время операции. И слышала, что хирург сделал надрез и удивленно сказал, что с ногой все в порядке. Никакого разрыва связок, проблем с менисками и всего того, что мне написали в «Томограде» нет! - вспоминает девушка.

Протокол исследования, которое девушке выдали после МРТ.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Судилась два года

Несмотря на то, что никакие дополнительные манипуляции на операционном столе не проводились, после хирургического вмешательства все равно потребовалось восстановление. Юлия несколько месяцев не могла нормально ходить. А когда пришла в себя, решила подать на «Томоград» в суд. В самом диагностическом центре, по словам девушки, ее предупредили, что доказать она ничего не сможет. Юристы, с которыми консультировалась пострадавшая, тоже однозначного ответа не давали. Кто-то подтверждал, что судиться в данной ситуации бессмысленно. Другие говорили, что шанс добиться справедливости все же есть. И девушка решила попробовать. В 2017 году она обратилась в Кировский районный суд Ярославля с требованием, чтобы «Томоград» вернул ей деньги, которые она потратила на МРТ и на операцию. Но получила отказ. Апелляция в Ярославском областном суде не поменяла ситуацию. Но Юлия решила бороться до конца. Следующим шагом стало обращение в судебную коллегию по гражданским делам областного суда. Вот тут и наступил перелом. Данная инстанция встала на сторону девушки.

- Заключая договор об оказании услуги по медицинской диагностике в целях получения сведений о состоянии своего здоровья, последующего определения диагноза и необходимого лечения, Егорова вправе была рассчитывать на получение достоверной информации о состоянии, наличии или отсутствии заболеваний коленного сустава. Такой достоверной информации истцу предоставлено не было. Ответчик каких-либо доказательств того, что им была оказана медицинская услуга надлежащего качества, суду не предоставил, - говорится в определении судебной коллегии

В итоге «Томограду» предписали выплатить 3000 рублей, потраченные Юлией на МРТ. Еще столько же с диагностического центра взыскали за моральный ушерб и в качестве штрафа.

В самом же «Томограде» по-прежнему считают, что оказанную ими услугу нельзя назвать некачественной.

- Мы уверены в качестве своих заключений. Также необходимо отметить, что заключение не является диагнозом, диагноз и лечение назначает лечащий врач, - прислали нам комментарий из диагностического центра.

Стоит признать, что причинно-следственную связь между заключением, которое выдал «Томоград», и операцией в суде, действительно, доказать не удалось. Все-таки решение о ее проведении принимал лечащий врач, руководствуясь не только данными МРТ, но также результатами осмотров и других исследований. Поэтому потраченные на операцию деньги Юлии вернуть так и не удалось.

Как выбрать надежное медучреждение?

Между тем, в ситуации, в которую попала ярославна, теоретически может оказаться любой. В ярославском Росздравнадзоре в качестве рекомендаций по выбору медицинских организаций дали единственный совет – проверять наличие лицензии на тот вид услуг, который пациент собирается получить. Правда, сейчас, как правило, такие документы у медорганизаций имеются, «в черную» практически никто уже не работает, а ошибки все равно происходят.

- У нас даже то, что услуга оказывается платно, – не является гарантией ее качества, - прокомментировал председатель ярославского областного отделения Лиги защитников пациентов Валерий Шустов. - Поэтому, прежде чем выбрать лечебную или диагностическую организацию, действительно, нужно проверить ее документы, внимательно прочитать договор, который вы подписываете, предварительно изучить отклики об учреждении, в том числе, попытаться найти в Интернете данные о возможных судебных исках к нему.

Правозащитники даже рекомендуют визуально оценить состояние медучреждения. Обшарпанные стены и антисанитария вполне могут свидетельствовать, что и уровень обслуживания здесь оставлять желать лучшего.