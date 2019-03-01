Рейдерский захват или дань закону? Мэрия Ярославля собралась закрыть рынок на Совхозной улице

Заволжский мини-рынок на проспекте Авиаторов скоро перестанет существовать в своем привычном формате. Полюбившаяся местным жителям торговая точка будет выставлена на торги. Новый собственник проведет реконструкцию территории и построит капитальное строение, в котором, по задумке властей, и смогут продолжить свою работу частные предприниматели. Казалось бы, все делается на благо людей. Но…

Рынок находится недалеко от остановки «Проспект Машиностроителей». Рядом – многоквартирные дома и школы. Проходимость через точку большая, торговля идет хорошо в любое время года. Здесь и бабушки с солениями, и с искусственными цветами, и с бытовыми вещами и прочими товарами, которые сложно представить на «островках» в торговых центрах.

Жители боятся, что они лишатся удобной и недорогой торговой площадки рядом с домом.Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Эту ярмарку организовывала Алевтина Родина – мама действующего директора. К Александру Родину бизнес перешел по наследству. Торговая точка существует уже более двадцати лет. Всего у Родиных было четыре мини-рынка: на Клубной улице, на Резинотехнике, в Филино и здесь, на Совхозной улице.

В Филино лет пять назад тоже отозвали земельный участок и расторгли договор аренды.

Рынок на Клубной

Когда мэром города стал Владимир Слепцов, власти города взялись за визуализацию мини-рынков – хотели, чтобы они выглядели упорядоченно и по-европейски сдержанно. Александр Васильевич следовал указаниям свыше и преобразовывал свои торговые территории согласно предоставленным эскизным проектам. Но уведомления не переставали поступать. В рамках проекта визуализации рынка на улице Клубной уже были заключены договоры с подрядчиками, но напрасно… Снова расторжение договора аренды. И происходило это не совсем по-человечески – в одностороннем порядке и без объяснения причин.

Территорию рынка передали в МУП Дзержинского района.

– Рынок у нас просто отобрали, – считает администратор «Совхозного» рынка Марина Царькова.

Все по закону

Компания «МАРАШ», которую возглавляет Родин, получила уведомление о прекращении срока действия договора на аренду на Совхозной улице совсем недавно. Договор был заключен в 2006 году на 11 месяцев, а затем был продлен на неопределенный срок. Спустя 12 лет власти города посчитали, что нахождение торговых точек на этой территории после окончания срока договора аренды является грубым нарушением земельного и антимонопольного законодательства.

— Рынок сохранит свой профиль в более современном и цивилизованном формате. Реконструкция позволит уйти от дефицита площадей и создаст комфортные условия для развития бизнеса, — поясняет заместитель мэра Алексей Торопов.

Если власти города знали, что все это время Родин грубо нарушает закон, то для чего они просили визуализировать рынок, согласовывали реконструкцию торговых рядов и просили предоставить фотофиксацию? Мы адресовали эти вопросы пресс-службе мэрии, но пока не получили ответа.

Александр Васильевич показал «КП–Ярославль» письмо от уполномоченного по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфира Бакирова от сентября 2017 года.

– Эскизные проекты ООО «МАРАШ» по реконструкции торговых площадок согласованы с мэрией Ярославля. Основания для беспокойства предпринимателей, осуществляющих деятельность на торговых площадках, в настоящее время отсутствуют, – пишет бизнес-омбудсмен.

Продавцы готовы до конца бороться за свои места.Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Все для людей?

Сейчас мини-рынок очень востребован. Основной сегмент покупателей – это пенсионеры и молодые мамы. Если все предприниматели перейдут в другие торговые точки, то это отразится и на цене товаров.

– Сейчас на рынке у нас килограмм мандаринов можно купить за 60 рублей, потом придется платить 70, потому что стоимость аренды станет выше, – объясняет Марина Царькова.

После смены руководства на этом месте планируют сделать закрытые ряды – капитальное строение. Жители считают, что такой вариант для них крайне неудобен.

– Как мамочке пройти в такую торговую точку? Или подняться на второй этаж? – возмущаются покупатели. – Невозможно с двумя детьми и коляской протиснуться в магазины, но очень удобно прогуляться по рынку и все купить.

Когда проезжаешь мимо рынка, то невольно обращаешь внимание – он выглядит цивилизованно и чисто.

– «Совхозный» рынок очень удобен, тут всегда можно найти свежие фрукты и овощи. Вот вчера вышла из автобуса, купила кабачков, пришла, нажарила, накормила семью, – рассказала местная жительница Лариса.

«А куда мы теперь пойдем?»

Администратор рассказывает, что директор рынка бережно относится к семейному бизнесу. Он вкладывает средства в оборудование контейнерных площадок, в уборку территории, следит за электричеством и условиями работы предпринимателей. Пока новое капитальное строение будет строиться, продавцы с нереализованным товаром останутся без работы.

– А как же указ президента о развитии малого бизнеса? – возмущается местный предприниматель Наталья. - Мы вложили деньги в дело. Что нам теперь делать?

И, правда, пожилые люди со своей продукцией не смогут попасть в формат торговых рядов новой концепции: стоимость аренды им не по карману, да и товар довольно специфичный.

– Мы же свое выращиваем, а кому в магазинах нужны огурчики и квашеная капуста? – сливаются в хоре расстроенные бабушки.

Площадь рынка приличная – 1170 квадратных метров, а это значит, что работает там немалое количество людей.

– Я вот одна воспитываю ребенка. Вложения в бизнес были сделаны. Мне нужно выучить ребенка, поднять на ноги, а куда я теперь буду с товаром рыпаться? – жалуется Наталья.

Возмущение продавцов уже похоже на массовый пикет. Они настроены бороться до конца: ходят по инстанциям, собирают подписи и пытаются добиться справедливости.

– Рынки были испокон веков и должны существовать, – уверена продавец Ларина.

Предприниматели считают, что приносят прибыль государству – честно платят налоги. Они хотят работать, а население хочет у них покупать, так зачем же вставлять палки в колеса?