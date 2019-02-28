В Ярославле автомобиль ДПС попал под БТР
Сегодня утром, 28 февраля, в Ярославле произошло необычное ДТП. На улице Мельничной столкнулись БТР и автомобиль ДПС. Бронированный транспортер, двигавшийся в колонне, притер иномарку. Образовалась пробка.
В социальных сетях началось бурное обсуждение аварии. «Бывалые» утверждают, что удивляться нечему: обзор у этой техники такой, что водитель может элементарно не видеть, что происходит рядом.
- На контракте ездил на таких, в эти маленькие окошечки ничего не видно, - пишут в комментариях.
Авария БТР и ДПС в Ярославле 28.02.2019.
Люди шутят, что столкновении военной техники и экипажа ДПС окажутся виноватыми гражданские, и удивляются смелости водителя легковушки, поспорившего с бронетранспортером.
В пресс-службе регионального ГИБДД сообщили, что БТР задел стоящий автомобиль. Сейчас проводится проверка по факту случившегося. К счастью, повреждения получила только техника. Не сложно догадаться, что речь идет о легковушке.
Напомним, два бронетранспортера и четыре легковых автомобиля столкнулись 27 февраля в Курске.
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ИСТОЧНИК KP.RU