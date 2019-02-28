2019-02-28T20:41:14+03:00
Политика

Не смешите его дипломы! Мэра Ярославля недооценили эксперты

Владимир Волков со своими двумя высшими оказался не самым необразованным градоначальником
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Эксперты не заметили второго высшего образования мэра ЯрославляЭксперты не заметили второго высшего образования мэра ЯрославляФото: Мэрия Ярославля
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Ярославскому мэру занизили образованность. Дальневосточный центр "Черный куб" назвал Владимира Волкова самым необразованным мэром среди областных центров России. Но "эксперты" не посчитали все дипломы ярославского градоначальника.

- У Владимира Волкова два высших образования, что подтверждают дипломы государственного образца, - заверили в пресс-службе мэрии Ярославля.

А "Черный куб" посчитал только одно. Но, к их чести, эксперты оперативно исправили ошибку, передвинув Волкова на 76 место, по номеру региона. У остальных мэров оказалось больше корочек, а некоторые еще и успели обзавестись научными степенями.

Как измеряли образованность

Все мэры выстроились в рейтинге по баллам. Сначала у градоначальников посчитали все дипломы. За среднее образование после школы давали два балла. Если после этого мэр шел на высшее, - ещё два. А если свой путь он начинал сразу с высшего, то ему давали сразу пять. Потом эксперты считали все высшие образования. За каждое образование добавляли по два балла. Но если их было больше трех, умник или умница получали только девять баллов. Дальше социологи решали, своевременно ли мэр получил свои корочки о высшем образовании. Старовыпускающимся, от 30 лет, баллов не давали. А молодым да ранним добавляли ещё два балла. И в конце раскидали дополнительные баллы: за красный диплом, рейтинг вуза, дополнительные сертификаты и ученую степень.

Сколько дали ярославскому мэру

Владимир Волков получил девять баллов. Он начал учиться в профессионально-техническом училище. Это два балла. Потом пошел в вуз. Еще два балла. Закончил Московский педагогический государственный университет в 2011 году. Ему тогда уже было за 30 лет, поэтому баллов за это не дали. В 2017 году он получил второй диплом, по специальности «Государственное и муниципальное управление». Само собой, тоже после 30 лет. Но это уже два высших, а значит еще четыре балла. Итого восемь. Еще один балл он получил за высокий рейтинг своего университета. Так и получились девять баллов.

Для сравнения, лидер рейтинга, калужский мэр и кандидат экономических наук, получил 21 балл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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