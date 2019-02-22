Ярославские школьники могут заказать на завтрак пиццы, бургеры и хот-доги

Ярославские родители пребывали в недоумении, когда на собраниях в школах им предложили ознакомиться с двумя видами меню для детей из начальной школы. В одном присутствовали привычные пюре, бризоли и оладьи. А в другом в список блюд включили мечту любого ребенка - пиццы, бургеры, хот-доги. Но взрослые-то понимают, что пользы от этого ассортимента никакого. И удивляются, как такое вообще могло прийти в голову поварам.

Однако в мэрии Ярославля поспешили успокоить: пиццу вместо пюре и хот-доги вместо бризолей, никто детям давать не собирается. Просто у многих в понимании происходящего произошла путаница.

— С нового года в школах действует единое меню. Оно было обновлено после того, как депутаты Ярославской областной Думы приняли решение увеличить стоимость школьного завтрака, цена которого не менялась последние четыре года. Повышение стоимости завтрака с 40 до 50 рублей позволило поставщику ввести в рацион больше мясных блюд, фруктов, увеличить ассортимент выпечки и гарниров. Меню согласовано с Роспотребнадзором и является единственным действующим вариантом организованного питания детей. В столовых работают буфеты, где продаются блюда свободного выбора, но вторым меню они не являются, — пояснила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Пиццы, хот-доги, бургеры, выпечка, кондитерские изделия входят как раз в список тех самых блюд свободного выбора. Они продавались в буфетах всегда. Дети при желании могут купить их самостоятельно – дополнительно к основному рациону. В департаменте заверили, что эти изделия также отвечает всем санитарным нормам. Правда, теперь, чтобы ребята на переменах не стояли в очереди за булочками и пиццами, их можно заказывать заранее. В этом случае продукцию из буфета работники кухни подадут на столы для учеников младших классов заблаговременно.

Напомним, сейчас в школах за 50% стоимости могут питаться ученики начальных классов, если доход на каждого члена семьи не превышает 15975 рублей, а также дети одиноких матерей.

Бесплатным питанием обеспечиваются в Ярославле дети из малоимущих семей, дети-инвалиды, дети, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети, состоящие на учете в туберкулезном диспансере, дети, один из родителей которых является инвалидом 1 или 2 групп, дети, один из родителей которых погиб в местах ведения боевых действий либо участвовал в ликвидации радиационных катастроф.а также ребята из многодетных семей, не имеющих статуса малоимущих. Двухразовое бесплатное питание получают дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей, имеющих статус малоимущих.