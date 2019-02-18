В Ярославле из-за бытового конфликта взорвали дверь в квартиру, где находилась семья с двумя детьми

Жуткое происшествие произошло в Ярославле в ночь на 18 февраля. Около 23 часов 25 минут в подъезде дома №26а по улице Ньютона прогремел взрыв. Оказалось, что неизвестные люди оставили у двери квартиры на пятом этаже бутылку с зажигательной смесью и подожгли. В этот момент внутри находился хозяин жилья – Владимир Бирюков, его жена и две шестилетние дочки-близняшки.

- Дети уже спали, я тоже засыпал. Жена еще что-то делала на кухне. И вдруг раздался громкий хлопок. В квартиру из коридора прямо через закрытую дверь ворвались языки пламени. Помещение начало заполняться дымом. Открыть дверь не получалось, так как ее перекосило от взрыва. Я позвонил в МЧС, стал набирать телефоны соседей. В итоге они и помогли разблокировать вход, - рассказал Владимир.

В момент, когда раздался взрыв, внутри квартиры была семья с двумя детьми. Фото предоставлено пострадавшими.

Четверо поджигателей попали на камеры видеонаблюдения. Но узнать их невозможно, так как лица мужчин закрыты капюшонами и бейсболками. Удивляет, с какой легкостью они попали в подъезд. У злоумышленников оказались магнитные ключи от калитки в заборе, которым огорожен дом, а также от двери подъезда.

- Когда они вошли в подъезд, сразу выключили свет, хотя даже не все наши жильцы точно знают, где находится выключатель. Потом целенаправленно пошли к моей квартире, - удивляется Владимир.

Мужчина признался, что у него есть подозреваемый среди соседей, который может оказаться заказчиком. С этим человеком у Владимира был бытовой конфликт. Только вот пострадать от происходящего могли и другие жители дома. В квартирах находятся газовые котлы, в пристройке, которая расположена как раз со стороны квартиры Владимира - котельная. Страшно представить, что было бы, если бы при пожаре все это оборудование рвануло.

Владимир Бирюков рассказал, что это уже не первый случай, когда ему угрожают. Были звонки по мобильному телефону, когда ему говорили, что убьют. В августе несколько мужчин также беспрепятственно попали на подземный паркинг под домом и воткнули топор в машину Владимира.

- А если бы кто-то из жильцов попался им в этот момент? – переживает мужчина.

Сейчас Владимир увез напуганных жену с детьми из города. А сам написал заявление в полицию.

- В дежурную часть ОМВД России по Фрунзенскому городскому району поступило сообщение о задымлении подъезда в многоквартирном доме на улице Ньютона. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. По предварительной информации, установлено, что неизвестные лица пытались совершить поджог двери одной из квартир. По данному факту проводится проверка. Ведется розыск подозреваемых, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Мужчина надеется, что те, кто устроил такие разборки в стиле 90-х годов, не уйдут от ответственности.