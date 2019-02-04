На врача надейся и сам не плошай!

Наш компетентный собеседник - Николай Викторович Кислов, заместитель главного врача ГБУЗ ЯО «Ярославская областная онкологическая клиническая больница» по медицинской части, кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей квалификационной категории, главный внештатный онколог департамента здравоохранения Ярославской области.

Заместитель главного врача ГБУЗ ЯО «Ярославская областная онкологическая клиническая больница» по медицинской части Николай Кислов

- Николай Викторович, как сейчас выглядит в Ярославской области ситуация с онкологическими заболеваниями?

- Вообще злокачественные опухоли занимают второе место среди причин смерти нашего населения (на первом находятся заболевания сердечно-сосудистой системы). Существует тенденция к увеличению этого показателя, но она связана не с ухудшением онкологической ситуации, а с улучшением лечения сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике злокачественные опухоли в России становятся причиной смерти в 16 процентах случаев, а в развитых странах Западной Европы и США - в 32 процентах. Исходя из этого, не следует прогнозировать, что онкологическая заболеваемость у нас будет снижаться. Если люди станут жить дольше, а медицина будет делать успехи в лечении нераковых болезней, то с возрастом у людей будет появляться все больше шансов получить злокачественную опухоль.

В Ярославской области мы также видим постепенное увеличение онкозаболеваемости: например, за последние 10 лет этот показатель составил 22,4 процента. Вместе с тем учитывать нужно не только заболеваемость. При оценке деятельности онкологической службы и врачей следует иметь в виду и смертность от злокачественных опухолей, а она у нас не увеличивается. Таким образом, растет разрыв между заболеваемостью и смертностью, что свидетельствует о достаточно успешном лечении больных и неплохом состоянии онкологической службы.

- Может быть, увеличение статистики связано не с ростом заболеваемости, а с повышением выявляемости злокачественных опухолей?

- Да, это тоже играет свою роль. В Ярославской области существует достаточно четкая система верификации (то есть проверки, подтверждения) причин смерти населения, так что мы уверены в точности статистики, касающейся смертности от онкологических заболеваний. Наш регион занимает третье место в России по количеству верифицированных злокачественных опухолей, практически все они у нас доказаны морфологически - то есть врач изучал материал под микроскопом. Мы находимся также на третьем месте по заболеваемости в ЦФО и на седьмом в России в целом, а по смертности занимаем 38-е место в России по данным 2017 года.

- Но это тоже довольно высокое место…

- Да, но мы с вами уже выяснили: если все лучше выявлять злокачественные опухоли, то статистика заболеваемости будет расти.

- Что человек может сделать для профилактики онкозаболеваний?

- В настоящее время принята концепция факторов риска онкологических заболеваний. Первое место устойчиво занимает курение. Второе - ожирение. Третье - специфические инфекции. Поясню: рак не является инфекционным заболеванием, он не передается воздушно-капельным путем, через контакты или предметы. Но есть специфические инфекции, прежде всего, вирус папилломы человека, который обуславливает кожные заболевания, рак головы и шеи, полости рта, шейки матки. Вирус гепатита В обуславливает канцерогенное воздействие на печень и практически 100 процентов рака печени. Существуют и другие инфекции.

- А экология? Каково ее влияние?

- Существует расхожее мнение, что экологическая ситуация негативным образом влияет на развитие злокачественных опухолей у населения. Но на самом деле она находится во втором десятке факторов риска. Неблагоприятную окружающую среду обгоняют гиподинамия, неправильное питание, профессиональные вредности, злоупотребление алкоголем, репродуктивные факторы.

Что касается профилактики, то Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала бюллетень, включающий в себя общие советы, как снизить риск заболевания раком. Я могу их вам назвать. Не курите и избегайте воздействия табачного дыма, поддерживайте нормальную массу тела, физическую активность, здоровый рацион питания (в пище должно содержаться большое количество цельных злаков, овощей и фруктов, а употребление высококалорийных продуктов с повышенным содержанием сахара и жира должно быть ограничено; также следует снизить потребление мясных продуктов, подвергнутых технологической обработке), сократите употребление алкоголя…

- А ведь существует народное мнение, что алкоголики не болеют раком…

- Это не так. Если взять рак легкого, головы и шеи, полости рта, гортани, то портрет большинства пациентов одинаков: это курящие люди, злоупотребляющие алкоголем. Вообще алкоголь и курение взаимно отягощают негативное влияние друг друга в плане возникновения злокачественных опухолей.

Возвращаясь к рекомендациям ВОЗ, добавлю, что следует избегать воздействия прямых солнечных лучей - загорать вовсе не полезно, это касается и солярия. Самая большая заболеваемость меланомой кожи регистрируется в Австралии, и причина - озоновая дыра, которая существует над этим континентом. Но и в нашей полосе следует иметь в виду, что фактор риска - это однократное воздействие, солнечный ожог.

Работая на вредном производстве, нужно четко соблюдать правила гигиены и охраны труда. Женщинам, стремящимся избежать заболеваний репродуктивных органов, следует знать, что кормление грудью предотвращает развитие рака.

Мы с вами упоминали специфические инфекции. Бороться с ними помогают вакцинация против вируса гепатита В, а для девочек - вакцинация против вируса папилломы человека.

- Насколько важны для профилактики онкозаболеваний регулярные медицинские осмотры?

- Существует несколько заболеваний, развитие которых можно предотвратить или выявить на ранних стадиях, используя периодические осмотры. К примеру, это рак шейки матки (поможет посещение гинеколога с цитологическим взятием мазка), молочной железы (посещение маммолога, маммография или УЗИ). Женщинам в возрасте после 40 лет я рекомендовал бы делать это раз в год.

- А в других случаях как часто нужно обращаться к врачам?

- Как и любое заболевание, рак бывает очень разным. Есть особо злокачественные случаи, когда болезнь развивается независимо от того, посещал ли человек доктора. Не повезти может и тому, кто регулярно осматривался, вел здоровый образ жизни. Но, к счастью, таких ситуаций мало. Абсолютное большинство злокачественных опухолей можно выявить на ранней стадии.

В частности, периодические осмотры очень важны для выявления рака прямой и толстой кишки, который в совокупности является самым распространенным злокачественным новообразованием. Эффективные скриннинговые программы направлены не только на выявление опухолей, но и на снижение заболеваемости путем лечения предраковых патологий. Отмечу, что сейчас в Ярославской области нет программы массового скрининга колоректального рака, но мы работаем над ее созданием.

И в любом случае не следует отказываться от возможности пройти бесплатную диспансеризацию.

- Говорят, что онкологические заболевания - это прежде всего социальная проблема.

- Это действительно так. На Западе существует целый комплекс мероприятий, направленный на повышение информированности населения о данной патологии. У нас это только начинает развиваться, а пока многие боятся обращаться к врачам, опасаясь услышать что-то неприятное. Это абсолютно неправильно. Нужно бояться не диагноза, а того, что услышишь его слишком поздно.

- Какие признаки должны подтолкнуть человека к визиту в медицинское учреждение?

- Это правильный вопрос, потому что в первую очередь к своему здоровью должны внимательно относиться мы сами.

Обязательно обратитесь к врачу, если с вашим организмом происходит что-то беспричинное, длительное и необычное. Например, появление припухлостей, узлов или деформаций на любых участках тела, появление крови в стуле или моче, длительный кашель, одышка, изменение голоса, незаживающие повреждения кожных покровов, изменение поведения кишечника или мочевого пузыря, рост и изменение цвета пигментных образований… И помните: как правило, выявление злокачественных опухолей начинается с посещения терапевта или врача общей практики. Если у него возникают подозрения, следует направление к онкологу, а далее у нас существует очень четкая последовательность действий по верификации опухоли и дальнейшему лечению.

По долгу службы я регулярно посещаю различные лечебные учреждения и могу сказать: нет никаких сомнений, что раннее выявление онкологических заболеваний в первую очередь зависит от слаженной работы врачей первичного звена.

- Николай Викторович, что бы вы пожелали нашим читателям?

- Конечно, никогда не сталкиваться со злокачественными опухолями. Вести здоровый образ жизни и быть внимательными к своему организму.

Что же касается Всемирного дня борьбы против рака, то отмечу: у нас появляются новые методы лечения и целые классы лекарственных препаратов, которые позволяют если не вылечить болезнь, то значимо продлить жизнь пациента. В этом году правительство Ярославской области выделило достаточно большие средства для того, чтобы обеспечить инновационными лекарственными препаратами по определенным показаниям практически 100 процентов заболевших. Так что борьба с раком идет, и на этом фронте у нас есть успехи.