2019-01-30T13:24:43+03:00
Происшествия

В Ярославле из-за сообщений о минировании эвакуируют школы и организации

Письма о закладке взрывчатки приходят в учреждения по электронной почте
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле детей эвакуировали из школы №4 из-за сообщения о минировании здания. Фото:страничка в "Фейсбуке" Эльхана Мардалиева.В Ярославле детей эвакуировали из школы №4 из-за сообщения о минировании здания. Фото:страничка в "Фейсбуке" Эльхана Мардалиева.
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30 января волна сообщений о минировании социальных объектов прошла по Ярославлю.

- В несколько организаций и учреждений Ярославля по электронной почте поступили анонимные сообщения о закладке взрывных устройств. Правоохранительные органы и специальные службы проводят обследования объектов, - сообщили в правительстве области.

К счастью, пока поступает информация о том, что сообщения являются ложными. Между тем, на время проверки, находящихся в зданиях людей эвакуируют. Например, так произошло в школе №4 Ярославля.

- В Ярославле срочно эвакуировали детей из школы №4, что находится на улице Волкова. Причины ЧП называются разные. То ли эвакуация была произведена в связи с поступившей информацией о минировании здания, то ли возможном возгорании в здании школы (некоторые говорят о запахе гари). Сейчас учащиеся выведены из здания школы и ждут родителей, - сообщил на свой страничке в «Фейсбуке» депутат Ярославской областной Думы Эльхан Мардалиев.

В правительстве региона также уточнили, что уже установлено, что источник распространения данных сообщений находится за пределами Ярославской области. Напомним, аналогичные сообщения на этой неделе были зафиксированы и в других регионах России. Ни в одном случае информация об угрозе не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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