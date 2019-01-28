В Ярославской области началась эпидемия гриппа и ОРВИ. Соответствующее постановление 28 января подписал главный государственный санитарный врач области Александр Звягин.

- Эпидемический порог по совокупному населению превышен на 14,7%, по детям дошкольного возраста с 3 до 6 лет - на 30%, - констатировали в региональном Роспотребнадзоре.

Всего за неделю с 21 по 27 января в области было зарегистрировано более 7 тысяч заболевших. В том числе, более 5 тысяч детей. Они составили 68% от общего количества больных. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Рыбинске, Ростове, Переславле-Залесском, Угличе, Ярославском районе. В сравнении с предыдущей неделей в два раза увеличилось число госпитализированных в стационары в связи с заболеванием ОРВИ и гриппом. Приостановлена работа отдельные классов в школах и групп в детских садах.

- Вирусологическими лабораториями Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области и инфекционной клинической больницы в материале больных определяются возбудители гриппа А( H3N2) и А( H1N1) - 09, - добавили в Роспотребнадзоре.

Первый из этих вирусов еще называется «гонконгским гриппом», второй известен под названием «свиной грипп».

В связи с ростом заболевших Александр Звягин распорядился максимально подготовить стационары для госпитализации больных. Для обслуживания пациентов на дому - при необходимости привлекать дополнительные медицинские кадры и транспорт.

В садиках и школах рекомендовано ввести ежедневный утренний осмотр детей (так называемый «утренний фильтр») для своевременного выявления заболевших.

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Как отличить грипп от ОРВИ

При ОРВИ - острых респираторных вирусных инфекциях заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля. При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повышение температуры тела (в отдельных случаях до 40,5 градусов), головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету. Наиболее активная фаза приходится на 3-5 день заболевания, выздоровление - на 8-10 день. При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. После перенесенного гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тяжелым инфекционным осложнениям.

Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких детей, пожилых людей, людей с хронической патологий и заболеваниями иммунной системы.

Как предотвратить заболевание

Лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Вместе с тем от остальных ОРВИ прививка не защищает. Для того чтобы предупредить заболевание необходимо укреплять и закалять свой организм - высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, больше находиться на свежем воздухе. При этом одеваться по погоде, не переохлаждаться. В общественных местах - носить маску. Желательно включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой.