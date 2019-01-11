В Крещение ярославцы смогут окунуться в пять купелей города
В Ярославле начали подготовку к Крещенским купаниям, которые пройдут 18 и 19 января. В этом году окунуться в освященную воду можно будет в пяти местах города.
- Крещение - один из самых великих христианских праздников, каждый год подготовка к нему начинается заблаговременно. Сейчас уже проводится работа по оборудованию купелей и обеспечению безопасности людей, - заметил Андрей Удальцов, глава территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля .
У всех купелей будут удобные и безопасные подходы. Также рядом поставят палатки для переодевания. А в сами проруби поставят деревянное дно и стенки. И, конечно же, у каждой купели будут дежурить спасатели, медики и полицейские. На всякий случай.
НА ЗАМЕТКУ
Расписание купаний и крещенских служб в Ярославле
Дзержинский район
Купание: Река Нора, в районе поселка Норское - весь день 19 января, начиная с 00:00.
Служба: Троицкий храм - 18 января в 9:00.
Заволжский район
Купание: Река Волга в районе Толгского монастыря и Тверицкой Набережной, 77 - с 1:00 до 23:59 19 января;
Служба: Толгский монастырь - 23:30; Храм Софии Премудрости Божьей - 22:00 18 января.
Кировский и Ленинский районы
Купание: Река Которосль в районе Центрального пляжа - с 12:00 до 23:59 19 января.
Служба: Гарнизонный храм Михаила Архангела - 9:00 19 января.
Красноперекопский и Фрунзенский районы
Купание: Петропавловские пруды - весь день 19 января, начиная с 00:00.
Служба: Храм Петра и Павла - 23:30 18 января.