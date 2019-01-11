2019-01-11T10:08:42+03:00
Общество

В Крещение ярославцы смогут окунуться в пять купелей города

Где и когда можно искупаться и посетить праздничные службы
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
В Крещение ярославцы смогут окунуться в пять купелей городаВ Крещение ярославцы смогут окунуться в пять купелей городаФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В Ярославле начали подготовку к Крещенским купаниям, которые пройдут 18 и 19 января. В этом году окунуться в освященную воду можно будет в пяти местах города.

- Крещение - один из самых великих христианских праздников, каждый год подготовка к нему начинается заблаговременно. Сейчас уже проводится работа по оборудованию купелей и обеспечению безопасности людей, - заметил Андрей Удальцов, глава территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля .

У всех купелей будут удобные и безопасные подходы. Также рядом поставят палатки для переодевания. А в сами проруби поставят деревянное дно и стенки. И, конечно же, у каждой купели будут дежурить спасатели, медики и полицейские. На всякий случай.

НА ЗАМЕТКУ

Расписание купаний и крещенских служб в Ярославле

Дзержинский район

Купание: Река Нора, в районе поселка Норское - весь день 19 января, начиная с 00:00.

Служба: Троицкий храм - 18 января в 9:00.

Заволжский район

Купание: Река Волга в районе Толгского монастыря и Тверицкой Набережной, 77 - с 1:00 до 23:59 19 января;

Служба: Толгский монастырь - 23:30; Храм Софии Премудрости Божьей - 22:00 18 января.

Кировский и Ленинский районы

Купание: Река Которосль в районе Центрального пляжа - с 12:00 до 23:59 19 января.

Служба: Гарнизонный храм Михаила Архангела - 9:00 19 января.

Красноперекопский и Фрунзенский районы

Купание: Петропавловские пруды - весь день 19 января, начиная с 00:00.

Служба: Храм Петра и Павла - 23:30 18 января.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославле состоится день бесплатной юридической помощи
Тройное ДТП в Ярославле, в котором погибла женщина, попало на камеру
В Ярославской области семьи, в которых в 2018 году родился второй или третий малыш, смогут получить ипотеку по заниженной ставке
В центре Ярославля рецидивист ограбил пенсионерку
ГАИ разыскивает свидетелей аварии в Некоузском районе Ярославской области
В Ярославле полиция задержала мужчину с партией героина
Смертельная авария в Ростовском районе чуть не стала летальной вдвойне
Ваши двери для нас закрыты: ярославская фирма поплатилась за обман
«Локомотив» был «убит» во втором периоде
Два водителя, мужчина и женщина, погибли в авариях примерно в одно время
Две Приоры и иномарки: в Ярославле сразу четыре машины врезались друг в друга
Щебень, щепа и крошка будут ярославскими: на "Скоково" поставили комплекс для дробления мусора
Впервые в России: в ярославской школе ввели систему распознавания лиц
В Ярославле осудили мошенников, которые инсценировали ограбление банка
Житель Ярославля выиграл в лотерею почти полмиллиона рублей
Огромный гипермаркет в Ярославле эвакуировали из-за подозрительного предмета
В Рыбинске 30 многоквартирных домов остались без холодной воды
В холле рыбинского Дворца спорта «Полет» умер хоккейный болельщик
В Ярославле в детской поликлинике Семашко появилось новое оборудование
Крещенских морозов в Ярославле не будет?